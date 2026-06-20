Ein ikonisches Dum-dum schallt aus dem Tablet. Unter dem Esstisch von Familie Molnar in Stubenberg am See beginnen Fußspitzen mitzuwippen, ehe der King stimmgewaltig zum Jailhouse Rock aufruft. „Jetzt würde ich wirklich gerne sehen, wie du dazu tanzt“, meint Karl Pichler vom Besuchsdienst des Roten Kreuzes Hartberg mit launiger Stimme an den 83-jährigen Günter Molnar gerichtet.

„Früher hat er so gut Rock ’n’ Roll getanzt“, schwärmt Brigitte Molnar sofort über ihren Mann. Er habe aber auch selbst musiziert: Mundharmonika, Gitarre, manchmal sogar Teufelsgeige.

Ein Haus voller Kunst

Das ganze Haus der Familie ist ein Zeugnis des künstlerischen Talents von Günter Molnar. An den Wänden finden sich etwa Repliken berühmter Gemälde, die Molnar im Laufe seines Lebens auf den Pinselstrich genau gemalt hat. Im Eingang wiederum hängt ein von Molnar angefertigter Kupferstich mit zierlichen Schraffuren und im Wohnzimmer steht die Miniatur eines Segelschiffs, die einen Laien unweigerlich fragen lässt, wie ein einzelner Mensch überhaupt über ein derart großes Reservoir an Geduld verfügen kann.

Karl Pichler begleitet Günter und Brigitte Molnar schon seit drei Jahren © KLZ / Margot Jeitler

Sechs Buchstaben veränderten alles

Mit 83 Jahren sei Molnar noch fit wie ein Turnschuh, wie seine Ehefrau sagt. Und trotzdem bekam das Leben des Ehepaares vor rund vier Jahren eine Wendung. Sechs Buchstaben veränderten ihren Alltag für immer: Demenz. Heute braucht Günter Molnar in allen Dingen des Alltags Unterstützung. „Ich bin eine 24-Stunden-Kraft“, bringt es Ehefrau Brigitte auf den Punkt.

Am Nachmittag geht es meist hinunter an den Stubenbergsee oder auf einen Besuch zum Bruder. „Ich finde es wichtig, dass er andere Leute sieht, insgesamt muss er einfach viel Neues erleben“, sagt Brigitte Molnar. Daher geht es auch heute noch für das seit jeher reiselustige Ehepaar auf Busreise. Fünfmal waren sie dieses Jahr schon unterwegs, zuletzt auf einer Musikreise in Kroatien.

Noch heute gehen Brigitte und Günter Molnar regelmäßig auf Reisen © KLZ / Margot Jeitler

Wenn „der Karl“ vorbeikommt

Einmal pro Woche kommt „der Karl“. Karl Pichler aus Hartberg ist ehrenamtlich für den Besuchsdienst des Roten Kreuzes tätig. Günter Molnar war Pichlers erster Klient, dem er bescheinigt, ein absolutes Phänomen zu sein, denn er „ist seit langem stabil in seinen mentalen Fähigkeiten und zeigt sogar eine leichte Besserung“,, so Pichler. Den Grund dafür sieht er in der Betreuung durch Brigitte Molnar, die für ihn „ein Musterbeispiel für die Begleitung eines demenzerkrankten Klienten“ ist. Sie sei bemüht, permanent ein Programm zur Förderung ihres Gatten zu initiieren.

Und Pichler muss es wissen, denn als diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger beschäftigte sich der heute 71-Jährige jahrzehntelang mit älteren und pflegebedürftigen Menschen und deren Bedürfnissen. Er war es auch, der im damaligen Bezirksaltenheim in Hartberg die erste Pflegestation eingerichtet hat. Neben seinem Engagement für „Partner im Alter“, einem Programm der Gesellschaft zur Förderung psychischer Gesundheit (GfsG), ist er seit 2022 auch Mitglied beim Roten Kreuz.

Jede Woche kommt er einmal zum Gedächtnistraining mit dem Tablet zu Günter Molnar und da kann es dann eben auch einmal rockig werden. Die Besuche sind aber auch als Zeit des Gesprächs mit Angehörigen und als Entlastung gedacht. Das bestätigt auch Brigitte Molnar. „Immer wenn der Karl da ist, ist meine Bügelwäsche weg“, schmunzelt sie.

Seit 25 Jahren Nähe geschenkt

Wichtig für diese Art des Besuchsdienstes sei die Energie, immer wieder neu zu beginnen. Diese schöpft Pichler aus seiner ganz persönlichen Motivation, Menschen Zeit mit Sinn zu schenken und nachhaltig zu wirken. „Es ist einfach schön, beim Abschied ein Lächeln zu bekommen und meistens auch die Frage: Kommen Sie eh wieder?“

Ebendies tut man beim Besuchsdienst des Roten Kreuzes Hartberg seit 25 Jahren: Wiederkommen, einfach da sein, Zeit und ein offenes Herz schenken. 2001 mit fünf Mitgliedern gegründet, zählt der Besuchsdienst heute 45 ehrenamtliche Mitarbeiter an drei Ortsstellen. Im Rahmen der Feiern zu „80 Jahre Rotes Kreuz Hartberg“ am 28. Juni wird deshalb auch das erste Vierteljahrhundert des Besuchsdienstes gefeiert.