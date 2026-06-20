Drei Jahre sind vergangen, seitdem der Unternehmer und frühere Klagenfurter Vizebürgermeister Albert Gunzer (66) die Psychologin und klinische Hypnotiseurin Michaela Bleyer (65) kennengelernt hat. Konkret trafen sich die beiden zum ersten Mal am 30. April 2023 in einem Caféhaus in der Landeshauptstadt.

Aus anfänglicher Sympathie entwickelte sich im Laufe der Zeit eine innige Liebe und so wurde heuer letztendlich der Entschluss gefasst, einander das Ja-Wort zu geben. Es gab jedoch eine Bedingung: Die Kulisse sollte nicht alltäglich sein.

Keine klassische Hochzeit

Und so führte vor wenigen Tagen der Weg der beiden Klagenfurter in die Burgenstadt Friesach zur Mittelalterhochzeit. Vor der Standesbeamtin Anna Stromberger wurde der Bund fürs Leben geschlossen. Danach machte sich die Hochzeitsgesellschaft in den Rittersaal zum traditionellen Ritteressen bei der Familie Schöffmann auf. Dass dort ausgiebig auf das Wohl des frisch gebackenen Brautpaares angestoßen wurde, versteht sich von selbst. Mit dabei waren auch die fünf erwachsenen Söhne aus den ersten Ehen sowie die vier Enkelkinder. Wohin die Hochzeitsreise führt? „Eine Hochzeitsreise gibt es nicht. Wir ziehen sowohl kulturell als auch kulinarisch Kärnten sowie den Alpe-Adria-Raum bei unseren Reisen vor“, erklärt das Brautpaar.