Mit gesenkten Köpfen standen die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie zahlreiche Besucher im Bürgersaal der Gerlitz-Mittelschule in Hartberg. Der überraschende Tod der Gemeinderätin Ingrid Nerat ist der Stadtgemeinde nahegegangen. „Die Trauer ist riesengroß“, so Bürgermeister Markus Martschitsch.

„Müssen Kettenreaktion verhindern“

Doch schon kurz nach der Schweigeminute drehte sich die Stimmung im Saal. SPÖ-Fraktionsführer Thomas Stranzl brachte gemeinsam mit den Grünen einen Dringlichkeitsantrag zu den Zuständen in der Freibadgastronomie. Konkret forderte er unter anderem einen Schankbetrieb mit ausreichend Personal bis Badeschluss, die Aufstellung von Rückgabe-Möglichkeiten für Pfandflaschen, die Bezahlung mit Bankomat- und Kreditkarte sowie die Neugestaltung der Außenterrasse.

„Wir müssen eine Kettenreaktion, die wir nicht mehr aufhalten können, verhindern“, argumentierte Stranzl mit Blick auf verärgerte Badegäste. „Ein Freibad braucht eine funktionierende Gastronomie“, schloss sich Christoph Wallner von den Grünen an und warnte: „Wenn die Besucherzahlen sinken, heißt es dann wieder: Das Freibad interessiert keinen.“

Gemeinderat Thomas Stranzl (r.) bei der Verlesung des Dringlichkeitsantrags © KLZ / Margot Jeitler

Bürgermeister Martschitsch (ÖVP) bestätigte die Missstände, führte diese aber auf Anlaufschwierigkeiten zurück. Außerdem gestand er einen „Kommunikationsfehler von unserer Seite“ ein. Ein Vollbetrieb sei erst mit 1. Juli vereinbart gewesen. Diese Entscheidung fiel aber im Stadtrat, die Gemeinderäte seien nicht informiert gewesen. „Es ist nicht üblich bei uns, dass die Notbeleuchtungen von der Decke hängen. Dafür entschuldige ich mich“, so Martschitsch.

Neben laufenden Gesprächen habe auch die Vermieterin, die Hartberger Sport- und Freizeitstätten, ein Auge darauf, dass die vertraglichen Vereinbarungen eingehalten werden. Zwar bat der Stadtchef um Zeit für den Anlauf, aber: „Ab den Ferien gibt es dann kein Pardon mehr.“

„Der Schaden ist angerichtet“, konstatierte der zweite Bürgermeister Michael Horvath © KLZ / Margot Jeitler

„Antrag abgelehnt“

Der zweite Vizebürgermeister Michael Horvath von der Bürgerliste zeigte sich in der Debatte um den Antrag versöhnlich: „Der Schaden ist angerichtet. Ich denke aber, dass wir es dabei belassen können, denn alle wissen jetzt Bescheid und werden ganz genau darauf schauen.“ Die Mehrheit des Gemeinderats entschied sich damit letztlich gegen den Dringlichkeitsantrag.

Als neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Hartberg wurde der Jurist Georg Gassl bestellt © Patrick Zink

Habemus Stadtwerke-Geschäftsführer

Im vorletzten Tagesordnungspunkt wurde schließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine mit langen Wirren verbundene Personalie verhandelt: die Bestellung des neuen Geschäftsführers der Stadtwerke Hartberg. Wie es im Nachgang zur Sitzung hieß, sei die Entscheidung einstimmig gefallen. Als künftiger Stadtwerke-Geschäftsführer wurde der im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld lebende Jurist Georg Gassl bestimmt. Er ist derzeit Prokurist bei der WIPARK Garagen GmbH, einer Tochter der Wiener Stadtwerke. Wie Bürgermeister Martschitsch informierte, solle Gassl bereits mit Juli den Dienst im Unternehmen zwecks Übergabe antreten.