Viel wurde in der letzten Zeit über den Posten des Stadtwerke-Hartberg-Geschäftsführers gesprochen und geschrieben. War es zum Ende des vergangenen Jahres noch die Meldung, dass Christoph Ehrenhöfer das Amt nicht weiterführen will, so übten zuletzt Gemeinderatsmitglieder der Opposition scharfe Kritik am Findungsprozess eines neuen Geschäftsführers.

Doch seit der Aufsichtsratssitzung am vergangenen Donnerstag steht der neue Mann für den Posten fest. Bekannt ist bislang jedoch nur, dass der gewählte Jurist aus Wien laut Bürgermeister Marcus Martschitsch (ÖVP) über Führungserfahrung und entsprechende Sachkenntnis verfüge, um „das Unternehmen gut in die Zukunft zu führen“. Für das Stadtoberhaupt sei die Wahl deshalb ideal verlaufen. Nun muss die Person noch in der Gemeinderatssitzung am 25. Juni bestätigt werden, doch Martschitsch geht davon aus, dass das gut verlaufen werde.

„Ich kann nur sagen, es war eine sehr ruhige Aufsichtsratssitzung“, schildert Bürgermeister Marcus Martschitsch die Wahl des neuen Stadtwerke-Geschäftsführers in Hartberg © Carmen Oster

„Um einen Pappenstiel bekommen wir niemanden“

Auch Grünen-Obmann Christoph Wallner begrüßt den neuen Mann an der Spitze der Stadtwerke, der im Aufsichtsrat „recht einvernehmlich“ gewählt wurde. „Um einen Pappenstiel bekommen wir niemanden“, erklärt er jedoch die dazugehörigen Gehaltsverhandlungen. Ähnlich dem Vorgänger, setzt sich auch beim Juristen das Gehalt aus einem Grundeinkommen und gewissen „Pouvoirs“ zusammen, also leistungsbezogenen Zuschüssen. Allerdings startet er angeblich mit niedrigeren Bezügen als sein Vorgänger, Christoph Ehrenhöfer.

Laut Bürgermeister sei damit der Balance-Akt gelungen, einen „guten Mann“ für das Unternehmen zu finden, ohne mit einem allzu hohen Gehalt locken zu müssen. So hat man letztlich einen Geschäftsführer gefunden, der von allen Anteilseignern (darunter auch die Energie Steiermark, die sogar einen Kandidaten aus den eigenen Reihen im Rennen hatte) beschlossen wurde.

Christoph Wallner von den Hartberger Grünen glaubt, dass der neue Mann „eine gute Entscheidung ist“ © KLZ / Brugner

„Nicht überall ist man sich einig“

Ob die Gemeinderatssitzung jedoch im Verhandlungspunkt 22 zur „Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung eines Geschäftsführers für die Stadtwerke Hartberg Verwaltungs GmbH“ so reibungslos verlaufen wird, wie sich das der Bürgermeister vorstellt, ist noch nicht sicher. Denn man sei sich nicht überall einig, ließ Gemeinderat Wallner verlauten.

Gut möglich, dass die Kritik am Auswahlprozess noch einmal aufkeimt, wobei selbst Michael Horvath (HBL), der zuletzt noch den „Hearing-Prozess“ bekritelte, nun ebenfalls positiv gestimmt ist. „Ich bin zufrieden, es war einer von denen, die ich für mich in der Reihung auch persönlich weit vorne gehabt habe“, gibt er sich besänftigt. Der neue Geschäftsführer genieße schon jetzt einen gewissen Vertrauensvorschuss, der besprochene Dienstvertrag sei in Ordnung und die Atmosphäre im Aufsichtsrat dieses Mal „professionell“ gewesen, so der Zweite Vizebürgermeister weiter.

„Ich kann dazu nichts sagen, weil ich nicht im Aufsichtsrat bin und unsere entsandte Person mir auch nicht berichten darf“, äußert sich Luca Geistler (FPÖ) zur Thematik. Auch er hatte Kritik an den Abläufen rund um die Bestellung des neuen Geschäftsführers geäußert. Wie seine Partei im Gemeinderat zur neuen Persona stehen wird, ist noch unklar.