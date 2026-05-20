„Erst am 19. Mai um 18.02 Uhr“ seien Hartberger Bürgerliste (HBL) und FPÖ darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass es ein „Hearing“, also eine Vorstellung der Kandidaten für den Posten des Geschäftsführers der Stadtwerke Hartberg geben wird – und sie Teil dieser Kommission sind.

Das Problem dabei? Der Termin findet bereits am Donnerstag, 21. Mai ab 8.30 Uhr statt. „Eine Sauerei“, findet Vizebürgermeister Michael Horvath von der Bürgerliste. Ähnlich empfindet es Luca Geistler von der FPÖ, der in der kurzfristigen Terminmitteilung gar „eine Verhöhnung der Opposition“ sieht.

Wie man „innerhalb von 38 Stunden einen ganzen Tag zur Verfügung sein soll", ist Horvath unklar. Zudem wisse man nur, dass fünf Kandidaten präsentiert werden. „Lebensläufe oder Hintergrundinformationen zu den Bewerbern“ seien nicht bekannt, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt.

Grundsätzliche Kritik am Bürgermeister

Anders sieht es Bürgermeister Marcus Martschitsch. Bereits am Mittwoch letzter Woche fand eine Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke Hartberg statt, zu der auch Geistler und Horvath eingeladen waren, aber nicht kamen. Davor sei der Stadtrat zusammengekommen. „Die mündliche Information“ zum Hearing sei dort bereits verbreitet worden, rechtfertigt sich das Stadtoberhaupt.

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Hartberg, Martin Piaty, erklärt in einem Brief: „Der Termin ist zumindest den Mitgliedern des AR meiner Erinnerung nach schon seit längerem bekannt“.

Auch der Bürgermeister kenne die Kandidaten für den Geschäftsführer-Poste der Stadtwerke Hartberg nicht © Carmen Oster

Dennoch habe er mit dem Einladungsschreiben vom 19. Mai an FPÖ und HBL eine „Kommunikationslücke“ schließen wollen und „rasch eine Einladung zum Hearing versendet“. Denn: krankheitsbedingt wurde das Protokoll der Sitzung erst am heutigen Mittwoch verschickt.

„Bis jetzt kennen wir die Kandidaten nicht“

In Bezug auf den Vorwurf nicht übermittelter Informationen zu den Kandidaten teilt Martschitsch mit: „Bis jetzt kennen wir die Kandidaten nicht.“ Das Auswahlverfahren habe ein „professioneller Personalberater“ über die Agentur Catro übernommen, den man engagiert habe – „das mache nicht ich“.

Das morgige Hearing sei genau dafür da, dass man die Kandidaten kennenlernt. Es gibt „keinerlei Informationsvorsprung gegenüber den anderen Mitgliedern der Kommission“, teilt Piaty mit. Die Entscheidung, wer schlussendlich neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Hartberg wird, fällt bei der nächsten Gemeinderatssitzung Ende Juni.