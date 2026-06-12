Bis zu 18.000 Autos fahren tagtäglich durch die Hauptschlagader des Hartberger Verkehrsnetzes – durch die Ressavarstraße. In den Sommermonaten müssen sich Pendlerinnen und Pendler nun auf Verzögerungen einstellen. Denn während die Schüler in den Freibädern die Sonne genießen und der Schulverkehr pausiert, steht der Kreuzung am Rochusplatz vor der Bezirkshauptmannschaft eine Runderneuerung bevor. Das Projekt befindet sich in der Ausschreibungsphase.

Auch der obere Teil der Wiesengasse zwischen Musikhaus Fleck und Raiffeisenbank soll erneuert und – wohl sehr zur Freude der dort haltenden Fahrer – auch abgeflacht werden.

Der Ampelkreuzung an der B 54 vor der Bezirkshauptmannschaft steht eine Runderneuerung bevor © KLZ / Margot Jeitler

Ein Beginn für die Bauarbeiten in den ersten beiden Ferienwochen scheint aus jetziger Sicht wahrscheinlich. Bis die Schüler wieder die Stadt bevölkern, sollen die Arbeiten auch schon wieder abgeschlossen sein. Zu einer Sperre des Verkehrs soll es wohl nicht kommen, ein Umleitungskonzept ist in Ausarbeitung.

Seitens des Landes Steiermark hält man sich derzeit aber noch mit Details oder einer offiziellen Stellungnahme bedeckt und verweist auf die gerade laufende Ausschreibung für die Arbeiten.



Aufgrund von Leitungsarbeiten wird die obere Steingasse für PKW nicht befahrbar sein © KLZ / Margot Jeitler

Umleitungen in der Innenstadt

Wer aber nun meint, der geplanten Baustelle an der B 54 großräumiger über das Hartberger Stadtgebiet auszuweichen, sollte sich ebenfalls auf geänderte Spielregeln während der Sommermonate einstellen. Denn zeitgleich mit dem Kreuzungs-Projekt des Landes steckt die Stadtgemeinde mitten in der Erneuerung des Leitungsnetzes.

Zu Sperren für Pkw kommt es insbesondere in der Oberen Steingasse zwischen der ehemaligen Bäckerei König und dem Asiarestaurant in der Kirchengasse sowie in der Michaeligasse vom Café Christian bis zur Oberen Steingasse. Die Untere Steingasse ist aufgrund der Bauarbeiten am neuen Hotel Mikeli (ehem. Bäckerei König) ohnehin nicht befahrbar. Um die Innenstadt dennoch zugänglich zu halten, hat sich das Projektteam rund Manfried Schuller, Leiter des Stadtbauamts und der Stadtentwicklung einiges einfallen lassen.



Der untere Teil der Herrengasse wird vorübergehend zweispurig geführt, in der Kir © KLZ / Margot Jeitler

Umgedrehte Einbahnen

„Zum einen werden wir die Einbahn in der Kirchengasse umdrehen, sodass man zum Hauptplatz fahren kann“, erklärt Schuller. Zum anderen wird der untere Teil der Herrengasse zwischen Café Christian und Schneiderei Jeitler zweispurig geführt. „Dafür entfernen wir in der Zwischenzeit auch die Laternen, um mehr Platz zu haben“, erklärt Bauamts-Mitarbeiter Kevin Loigge.

„Insgesamt haben wir hier sechs Bauabschnitte“, erklärt Schuller, warum sich die Spielregeln für Pkws immer wieder ein wenig ändern werden. Auch im Rahmen von Veranstaltungen am Hauptplatz kann sich die Verkehrsführung kurzfristig ändern. In diesem Fall bleibt die Kirchengasse aber zumindest bis zur Apotheke befahrbar und eine Wendemöglichkeit wird eingerichtet.

In der Kirchengasse wird die Einbahn umgedreht. © KLZ / Margot Jeitler

„Innenstadt bleibt zu jedem Zeitpunkt erreichbar“

„Das Wichtigste für uns ist: die Hartberger Innenstadt bleibt zu jedem Zeitpunkt für alle erreichbar“, bringt es Schuller auf den Punkt. Einzige Ausnahme: Der Schwerverkehr über 7,5 Tonnen zwischen LKH-Kreisverkehr und Innenstadt wird noch vor dem Bauernmarkt hinauf über die Klostergasse umgeleitet. Das Vorrang-Geben-Schild für den abwärts fahrenden Gegenverkehr an der Engstelle beim Stadtpark wird im Sommer also noch einmal wichtiger werden.