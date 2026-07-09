Während die Schülerinnen und Schüler im ganzen Bezirk in die Ferienzeit aufbrechen, rollen in Hartberg die Bagger für umfassende Straßenbauarbeiten an, wodurch es auch zu manchen Verkehrsbehinderungen und Umleitungen kommt.

Noch unklar war bisher das exakte Startdatum, das nun feststeht: Es ist der erste Ferientag. Wie Manfried Schuller, Leiter des Hartberger Stadtbauamts und der Stadtentwicklung, informiert, wird am kommenden Montag, dem 13. Juli, der Leitungsbau in der Oberen Steingasse (zwischen der ehemaligen Bäckerei König und dem Asia-Restaurant) fortgesetzt. Während die Michaeligasse zwischen dem Gebäude der alten Sparkasse und der Volksbank weiterhin befahrbar bleibt, ist die Obere Steingasse naturgemäß gesperrt.

Kommenden Montag startet der Leitungsbau in der Oberen Steingasse © KLZ / Margot Jeitler

Dafür wird ein neues Umleitungssystem in Richtung Kirche und Hauptplatz eingerichtet: Die Herrengasse wird zwischen der alten Sparkasse und dem ehemaligen Frisör Damm zweispurig geführt, sodass sich daraus eine Zufahrt zum Hauptplatz ergibt. Der Schwerverkehr muss bereits vor dem Bauernmarkt hinauf in die Klostergasse abbiegen.

Nach einer ersten Bauphase, die laut aktuellen Schätzungen rund 14 Tage dauern wird, wird der Leitungsbau in der Michaeligasse zwischen der alten Sparkasse und der ehemaligen Bäckerei König in Angriff genommen. Anrainer des Pfarrhofs können in dieser Zeit von der Volksbank kommend gegen die Einbahn zufahren.

Ebenfalls am ersten Ferientag beginnt die Sanierung der Kreuzung bei der Bezirkshauptmannschaft an der B54 © KLZ / Margot Jeitler

Großbaustelle an der B54

Ein noch weitaus größeres Projekt des Landes Steiermark startet ebenfalls am ersten Ferientag: die Sanierung der starkbefahrenen Kreuzung an der Ressavarstraße (B 54) zwischen der Bezirkshauptmannschaft und der Raiffeisenbank. Während sich für den Verkehr aus Richtung Hartberg Umgebung kommend relativ wenig ändert – dieser wird einspurig vorbeigeführt –, wird für Fahrzeuge aus Richtung Grafendorf eine Umleitung eingerichtet. Diese führt beim Kreisverkehr (Eurospar/Reifen Zelesner) in Richtung Busbahnhof bei der Post und wird ab der Bezirkshauptmannschaft bzw. dem Ententeich wieder auf die B 54 zurückgeführt.

Während der Sanierung der Kreuzung an der BH wird der aus Richtung Rohrbach kommende Verkehr über den Busbahnhof bei der Post umgeleitet © KLZ / Margot Jeitler

Die Zufahrt zur Stefan-Seedoch-Allee (zwischen Musikhaus Fleck und Stadion) sowie die Wiesengasse in Richtung HERZ bleibt in den ersten Bauphasen laut Schuller gewährleistet. „Wir konnten für den Leitungsbau eine Lösung finden, die abseits der Fahrbahn möglich ist“, so Schuller. Umleitungen für Anrainer in diesem Bereich würden sich daher auf die letzte, relativ kurze Bauphase beschränken. Zu deren Beginn verspricht die Stadtgemeinde ein weiteres, zeitnahes Update.