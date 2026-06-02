Das Hotel Larimar in Stegersbach wächst weiter. Zwischen 7. und 27. Juni wird das Wellness-Hotel daher geschlossen und aufgestockt. Grund dafür ist ein Trend zum Single-Leben, der sich mittlerweile auch im Tourismus bemerkbar macht. Mit 1,6 Millionen Single-Haushalten leben in Österreich rund 38 Prozent allein. Eine Zahl, die sich immer stärker auch in den Hotels bemerkbar macht. „Wir bemerken eine verstärkte Nachfrage von alleinreisenden Gästen, insbesondere von Frauen – auch dank des neuen ,Ladies Spa‘“, resümieren etwa die Larimar-Hoteliers Daniela und Johann Haberl.

Dementsprechend wird in der nunmehr zehnten Baustufe das Einzelzimmerangebot von 14 auf 28 Zimmer erweitert. Dafür investiert das Hotel rund 2,5 Millionen Euro in ein neues Stockwerk. In nur vier Wochen soll das Projekt abgeschlossen sein. Von den 28 Zimmern sind dann vier Premium-Einzelzimmer, die mittels Verbindungstür kombiniert werden können. Damit wolle man auch Gruppen von Freundinnen, die gemeinsam verreisen, oder auch Paaren, die lieber getrennt schlafen wollen, ein adäquates Angebot machen, heißt es seitens des Hotels.

Grafik-Designer Paul Bürki aus Fürstenfeld beim Teambuilding mit der österreichischen Berufsnationalmannschaft © SkillsAustria

Fürstenfelder tritt bei Berufs-WM in Shanghai an

In Shanghai gehen von 22. bis 27. September die WorldSkills, also die Berufsweltmeisterschaften, über die Bühne. Dabei gehen 48 junge Nachwuchs-Fachkräfte aus dem ganzen Land an den Start. Einer von ihnen ist Grafik-Designer Paul Bürki aus Fürstenfeld. Die Frage, was er aktuell in seiner Freizeit macht, stellt sich gar nicht. Denn sein Fokus liegt derzeit auf seiner großen Aufgabe auf der Weltbühne. „Viele in unserem Alter planen Urlaube oder Wochenenden. Bei uns drehen sich freie Tage um Training, zusätzliche Einheiten und Vorbereitung“, erklärt Bürki.