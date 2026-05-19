Die Landwirtschaftskammer Steiermark hat die besten Obstveredler des Jahres 2026 ausgezeichnet. Sehr groß war die Konkurrenz in diesem Jahr, gab es doch 233 Einreichungen mit insgesamt 941 Produkten. „Immer mehr steirische Obstbauern sehen ihre Zukunft in der Herstellung von modernen Obstweinen, naturbelassenen Säften und feinen Bränden. Nur die besten, schönsten und vollreifsten Früchte kommen in die Flasche“, unterstreicht Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger.

Umso beeindruckender also das Ergebnis für das Mostgut Kuchlbauer aus Vorau. Denn Julia und Michael Kuchlbauer setzten sich gegen die zahlreichen Einreichungen durch und bekamen den Titel als „Saftproduzent des Jahres 2026“ verliehen. Zuvor erhielten sie bereits den vierfachen Landessieg bei den Säften, was schließlich zu dem Titel führte.

Höchste Professionalität

„Perfekte Qualität auf gleichbleibend hohem Niveau, sowie höchste Professionalität und das Entwickeln von Innovationen sind das Credo der heimischen Obstveredler. Dazu spornen wir sie an. Neben der Wertschöpfung erhalten die ausgezeichneten Betriebe auch die entsprechende Wertschätzung aus der Bevölkerung. Das sind die Hauptgründe für die gute Entwicklung dieser Sparte“, freut sich Georg Thünauer, Referent für bäuerliche Obstverarbeitung und Leiter der Landesbewertungen Saft, Most und Edelbrand in der Landwirtschaftskammer.