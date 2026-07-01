Am Donnerstag um 21 Uhr steht mit dem WM-Spiel Österreich gegen den amtierenden Europameister Spanien eine historische Nervenschlacht bevor. Das erste und letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in einem Pflichtspiel war ausgerechnet bei der legendären WM 1978. Und eben dieses Spiel konnten die Rot-Weiß-Roten mit einem 2:1 für sich entscheiden. Die Bilanz seitdem ist bekanntlich durchwachsen und umso mehr fierbert man auf die Partie hin.

Besonders erfreulich: Diesmal erfordert das Match kein Frühaufsteher-Gemüt und daher gibt es auch im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zahlreiche Fußballabende unter freiem Himmel. Vom großen Public Viewing bis zu kleinen, aber feinen Live-Übertragungen bieten sich einige Gelegenheiten, um gemeinsam zu zittern, zu jubeln und vielleicht sogar ein bisschen „narrisch“ werden zu können.

In Fürstenfeld öffnet das Fan-Dorf am Hauptplatz ebenfalls um 18 Uhr © Stadtmarketing Fürstenfeld

Die größten Fanzonen im Bezirk

In der Bezirkshauptstadt Hartberg gibt es erneut ein Public Viewing am Hauptplatz. Die Fanzone öffnet bereits um 18 Uhr, für die kulinarische Versorgung sorgen die Gastronomen der Innenstadt. Ebenfalls um 18 Uhr öffnet das Fandorf am Fürstenfelder Hauptplatz. Um 20 Uhr startet das Aufwärmen für das WM-Sechzehntelfinale wiederum im Veranstaltungszentrum in Pinggau. In der Stadtgemeinde Friedberg lädt der Hubertushof zum gemeinsamen Mitfiebern vor der Großleinwand. Das Warm-up startet hier um 19 Uhr.

Unter dem Motto „Fußball. Leidenschaft – Gemeinschaft“ lädt der USV Stubenberg ab 17.30 Uhr zum Public Viewing mit Großleinwand auf den Sportplatz. In Bad Waltersdorf öffnet der Sportverein sein Vereinshaus für einen gemeinsamen Fußballabend. Wer den Badetag in einen gemütlichen Fußballabend im kleinen, aber feinen Rahmen übergehen lassen möchte, kann das bei Live-Übertragungen im Seehof Beachclub am Stubenbergsee und im Poolhaus im Pöllauer Freibad tun.