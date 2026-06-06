Der Hauptplatz in Hartberg soll heuer im Rahmen des Vaibz Beach zum „WM Dorf 2026“ werden. Die beiden Herren hinter dem mittlerweile fest etablierten Strand-Café, Michael Maximilian Dumuta und Felix Koller, planen dabei groß. Insgesamt 22 Spiele will man live übertragen, wobei sie sich ein Österreich wünschen, „das uns bis ins Finale zittern lässt“.

Der Vaibz Beach, für den auch heuer wieder 25 Tonnen Sand aufgeschüttet wurden, startete bereits Ende Mai. Mit einem „Mega Beach Opening“ hat man den Sommer eingeläutet. Seitdem ist der Strand von Mittwoch bis Sonntag ab jeweils 16 Uhr geöffnet – mit Ausnahme der 22 Spieltage.

Ausnahmegenehmigung von der Gemeinde

Damit man überhaupt Spiele übertragen kann, die um 21 Uhr starten und damit mitunter weit in die Nacht hineingehen können, habe man frühzeitig mit der Gemeinde gesprochen. „Aber das hat relativ gut geklappt“, erklärt Felix Koller seine Bemühungen.

Der nun ausgearbeitete Spielplan zeigt, dass trotz Zeitverschiebung zumindest in Hartberg viele Spiele als Public Viewing genossen werden können. Möglich macht das „eine Sondergenehmigung, die über die des Gastgartens (Sommerregelung bis 23.30 Uhr, im Winter bis 22.00 Uhr, Anm. d. Red.) hinausgeht“, so Bürgermeister Marcus Martschitsch.

Diese Spiele werden am Vaibz Beach in Hartberg übertragen © Vaibz GmbH

Insgesamt 100 Menschen können vor Ort Platz nehmen. Für das leibliche Wohl sorgen Speisen von „gollner²“ aus dem Schildbacherhof. „Wer fix einen Sitzplatz haben will, kann vorher natürlich reservieren“, so Koller, der bereits mit der Europameisterschaft Erfahrungen mit dem Public Viewing am Hauptplatz sammeln konnte.

Spannend auch: Am 22. Juni zieht die Stadtgemeinde das Thema „WM“ noch größer auf, mit einem Public Viewing des Spiels Österreich gegen Argentinien auf einer großen Leinwand ab 19.00 Uhr.

Auch Fürstenfeld überträgt Spiele

Der zweite große Hauptplatz im Bezirk soll laut Bürgermeister Franz Jost ebenfalls zur Public-Viewing-Arena werden. Allerdings nur für das Spiel Österreich gegen Argentinien am 22. Juni um 19.00 Uhr. „Es wird zwei große LED-Wände geben“, schwärmt das Stadtoberhaupt und erklärt, dass man bei Regen in die Stadthalle ziehen wird. Erwartet werden in etwa 3000 bis 5000 Zuschauer. Einlass ist bereits ab 17 Uhr.