Wer in jüngster Vergangenheit die stärker werdende Sonne am Hartberger Hauptplatz mit einer Tasse Kaffee oder einem deftigen Schnitzel genießen wollte, brauchte vor allem eines: gute Nerven.

Grund dafür waren neben einem großen, privaten Bauprojekt auch Leitungsarbeiten am Hauptplatz und in der Fußgängerzone, wo Glasfaser installiert und neue Strom- und Trinkwasserleitungen, Kanal- und Fernwärmeleitung gelegt wurden.

Es waren Monate, die auch die Geschäftstreibenden der Innenstadt in Hartberg auf die Probe stellten: „Natürlich wirkte sich die Bauarbeiten massiv auf die Frequenz in der Stadt aus“, resümiert etwa Kathrin Großschedl vom gleichnamigen Braugasthaus mit einem Gastgarten in der ersten Reihe fußfrei direkt vor der Baustelle.

„Freuen uns, wenn es vorbei ist“

Ein Stück weiter unten herrscht jetzt erst einmal Aufatmen. „Natürlich ist es schön, wenn etwas passiert und die Infrastruktur besser wird. Aber ich denke, wir freuen uns auch alle, wenn die Baustelle vorbei ist und hoffen, dass dann wieder Ruhe einkehrt und auch die Kundenfrequenz wieder gegeben ist“, lautet die Einschätzung von Angelika Wurzer in der Buchhandlung Morawa.

Doch die nächste Baustelle wird kommen. Denn anstatt der durchgehenden, rotbraunen Bodenplatten mäandert entlang der Stadtpfarrkirche, über das Rathaus bis zur Mariensäule ein Asphaltband zwischen den Steinen.

Über Materialsuche und Fleckerlteppiche

„Dieser Fleckerlteppich passt überhaupt nicht in das Stadtbild, und das, obwohl die Stadt ansonsten bei Privatpersonen in Hinblick auf das Landschaftsbild ganz penibel ist“, lautet das spitze Urteil von FPÖ-Stadtrat Luca Geistler, der überhaupt auch die mangelnde Kommunikation rund um die derzeit laufenden Baumaßnahmen ortet. Laut Geistler seien selbst die Gemeinderäte nicht ausreichend über die einzelnen Schritte und damit verbundenen Straßensperren informiert worden.

„Wir hatten zu diesem Projekt so viele Veranstaltungen, wie noch nie. Gerade auch mit den Anrainern. Wenn manche Oppositionspolitiker diese nicht wahrnehmen, ist das ihre Sache“, hält Bürgermeister Marcus Martschitsch diesem Vorwurf entgegen. Der Asphalt zwischen der Pflasterung jedenfalls sei ein Provisorium.

Doch warum wird der Hauptplatz zweimal aufgerissen? Man sei, so der Stadtchef, noch auf der Suche nach geeigneten Steinplatten, da das bei der letzten Renovierung verlegte Material den Belastungen am Platz nicht ausreichend standhalte.

Da man aber den Hauptplatz über den Sommer für Feste nutzbar haben wollte, sei schließlich der Entschluss zur Zwischenlösung aus Asphalt gefallen. Das auch, um die Gefahrenquelle durch den fehlenden Bodenbelag zu schließen. Zusätzliche Kosten würde dieser Schritt nicht verursachen, so der Bürgermeister.

Mission: Winzerfest

Ein Kompromiss, den auch HBL und Grüne mittragen: „Wenn ich eine Gefahrenquelle eröffne, und seien das nur abgetragenen Pflastersteine, und es verletzt sich jemand, dann hafte ich dafür“, zeigt sich etwa Christoph Wallner von den Grünen verständnisvoll. Wenn durch das Provisorium Veranstaltungen am Hauptplatz im Sommer möglich sind, könne auch der zweite Bürgermeister, Michael Horvath von der Bürgerliste „gut mit dem Kompromiss leben.“ Horvath fordert aber gleichzeitig, dass der Platz im Herbst fertiggestellt wird.

Bis wann der Hauptplatz nun endgültig fertig sein wird und wann die Arbeiten rund um die Pflasterung wieder aufgenommen werden, sei laut dem Bürgermeister derzeit noch nicht fixiert. „Wünschen würde ich mir, dass wir bis zum Winzerfest fertig sind“, so Martschitsch. Ob das gelingt, ist ob der Materialfrage aber noch ungewiss. Was jedoch jetzt schon fix ist: Die nächste Baustelle am Hauptplatz kommt bestimmt.