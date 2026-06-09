Am Samstag war der letzte Tag im Adeg Dechantskirchen. Die Betreiberfamilie Kogler hat den Markt neben der Pfarrkirche geschlossen. Franz Kogler begründet diesen Schritt mit der wirtschaftlichen Lage: „Gerade für kleinere Kaufleute ist es gerade schwer, allein schon wegen der Personalkosten.“

Wann es im Ort wieder ein Geschäft geben wird, ist unterdessen offen. „Wir sind derzeit mit zwei möglichen Nahversorgern in Verhandlung“, erklärt Bürgermeister Günter Tromayer (ÖVP) auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Diese haben jedoch nur am neuen Standort im neuen Gemeindezentrum in der Ortsmitte Interesse, das sich derzeit noch in der Planung befindet. Dort soll auf einem bereits angekauften Grundstück ein Standort für einen Nahversorger im Erdgeschoß und darüberliegenden Wohnungen entstehen.



Der Baustart dafür könnte sich aber noch bis in das Frühjahr 2027 verschieben. Dechantskirchen stünden damit noch viele Monate ohne Kaufhaus bevor.

FPÖ ortet mangelnde Unterstützung

Unterdessen erhob nun die FPÖ in einer Presseaussendung Vorwürfe gegen die Gemeindeführung. Gemeinderat Franz Pinter, dessen Familie die Geschäftsfläche am alten Adeg-Standort gehört, sowie Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Luca Geistler werfen der ÖVP vor, Interessenten für den bestehenden Markt nicht zu unterstützen. Im Gegensatz dazu sei der alte Betreiber noch gefördert worden. Pinter vermutet, „dass die Gemeinde Partikularinteressen und Parteipolitik über das Wohl der Gemeinde stellt“.

Zukunftsmusik: Auf diesem Grundstück in der Ortsmitte soll das neue Zentrum mit Wohnungen und Nahversorger entstehen © KLZ/ Hubert Heine

Gemeinde investierte 70.000 Euro in Inventar

Günter Tromayer bestätigt eine einmalige Förderung der alten Betreiber (Familie Kogler) von 5000 Euro. Ebenso bejaht er, dass es ein erstes Gespräch mit Interessenten für den jetzigen Standort gegeben hat. Den Vorwurf der mangelnden Unterstützung für mögliche Nachfolger lässt er aber nicht stehen. „Die Gemeinde hat alle Geräte und auch die Einrichtung für den Imbiss bezahlt und den Betreibern zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden hier rund 70.000 Euro investiert. All das würden wir natürlich auch einem Nachfolger kostenlos überlassen“, so der Bürgermeister.

Ein Sammeltaxi als Zwischenlösung

Für den Fall, dass die Gemeinde bis zur Eröffnung des neuen Geschäftes im Ortszentrum tatsächlich ohne Kaufhaus dasteht, wird derzeit fieberhaft nach einer Zwischenlösung gesucht. Eine Möglichkeit wären organisierte Fahrten mit einem Sammeltaxi, damit etwa ältere Menschen ihre Einkäufe erledigen können, so Günter Tromayer.