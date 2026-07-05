Am 11. Juli ist es wieder so weit: Nach den Nachbarbundesländern im Nordosten beginnt auch für die Steiermark offiziell die große Sommerferienzeit. Endlich können Schultaschen in den Ecken landen und der Sommer zwischen Eis, Freibad und Rumhängen genossen werden – freuen sich die einen. Die anderen, namentlich die Erziehungsberechtigten, schwitzen jetzt schon bei der Frage, wie man die Kinder bei Laune halten soll.

Glücklicherweise stellt sich diese Frage jedes Jahr wieder und so gibt es bereits zahlreiche Antworten darauf. 24 Gemeinden in der Leader Region Steirisches Vulkanland haben im Jahr 2025 unter dem Titel „Ferien(s)pass“ hunderte Aktivitäten organisiert. Auch heuer werden wieder die meisten Gemeinden in den Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark solche Angebote haben.

Wer dabei nicht fündig wird, kann auf eines der zahlreichen Ausflugsziele in der Oststeiermark zurückgreifen. Von Biosphärenpark, Riegersburg und Zotter über Naturwelten Pernegg und Teichalm bis hin zu Stubenbergsee und Herberstein, bei so vielen Attraktionen, sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Vom Nachwuchs-DJ zum Nachtwächter

Etwas ganz Besonderes hat sich heuer Austrovinyl überlegt und bietet am 26. August einen DJ-Workshop für Kinder ab 13 Jahren an. Mit DJ Petzibel gibt sein Wissen beim Fehringer Schallplatten-Hersteller an Musikinteressierte weiter. „Unsere Kinder sind selber DJs daraus entstand diese Ausbildungswerkstätte für Nachwuchs-DJs“, erzählt Johann Koller von Austrovinyl. Auch außerhalb von DJ-Kursen ist die Erlebnismanufaktur Austrovinyl Werk2 einen Ausflug wert.

Auch in Gnas kann man einiges lernen: Der Nachtwächter Günther von Jaegerberch entführt seine Gäste in vergangene Jahrhunderte. „Schaurige Sagen und spannende Geschichten ranken sich um den Markt Gnas“, beschreibt der Nachtwächter, was ein Spaziergang durch den südoststeirischen Ort so bereit hält.

Mit den Gnaser Nachtwächtern geht es bei Vollmond durch den Ort. Dabei hört man schaurige Geschichten und spannende Volkssagen um den bereits im Mittelalter erwähnten Markt Gnas © Kk

Märchenwald in Anger

Spannende Geschichten erzählt auch Märchenerzähler Frederik Mellak noch vor Ferienbeginn am Donnerstag, 9. Juli, bei der Märchenwanderung über den „Zauberwald“ zur Burgruine Waxenegg für Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren. Treffpunkt ist um 18 Uhr beim Hauptplatz Anger, bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung einen Tag später, am Freitag, 10. Juli statt. Für Speis und Trank ist gesorgt. Es wird empfohlen, festes Schuhwerk und Taschenlampen mitzubringen.

Wer an diesem Datum keine Zeit hat, kann den Zauberwald auch auf eigene Faust erkunden und die Holzfiguren bewundern. Denn ab 9. Juli wird der Erlebnisweg Anger offiziell eröffnet. Holzschnitzer Willfried Friess, bekannt als Holzwilli, sowie Tischler Peter Schreck und Rupert Haberl fertigten verschiedene Figuren an, angefangen von Pilzen, Fischen und vielem mehr. Perfekt, um Zeit mit den Kindern in der Natur zu genießen.

Ein weiterer Tipp dafür ist die beliebte Raabklamm oder die neu eröffnete Mountainbike-Strecke auf der Sommeralm. Wer es kühl möchte, kann sich in die Tropfsteinhöhle Katerloch begeben.

Panorama und Action in Hartberg-Fürstenfeld

Abenteuer im kühlenden Schatten der Bäume verspricht zudem die Erlebniswelt im Fürstenfelder Buchwald. Mit Start hinter dem Freibad geht es auf zu drei kostenlosen Rundwanderungen für die ganze Familie. Im Motorikpark testen Klettermaxis auf 3,3 Kilometern ihre Geschicklichkeit an 22 Stationen. Im Wald selbst zweigt der 4,8 Kilometer lange Sagenpfad ab und führt in eine mystische Welt. Die Erlebniswelt-Runde wiederum verbindet auf 6,2 Kilometern Wald, Stadt und Sehenswürdigkeiten. Beim Aufstieg zum Panoramaherzerl wird man schließlich mit einem traumhaften Blick auf die Stadt belohnt.

Ein wunderbares Panorama bietet auch der Aussichtsturm des Erlebnisberges in Friedberg. Er ist einem Burgturm mit Zinnen nachempfunden und dank Holzbeplankung auch mit Höhenangst gut zu bewältigen. Junge Ritter- und Burgenfans erklettern am Themenspielplatz eine Mini-Burg und erfahren spielerisch, was König Löwenherz mit der Stadtgründung zu tun hat. Wer tiefer in die Geschichte voll Intrigen und verlorener Burgen eintauchen will, wird an Stationen quer durch die Stadt fündig.