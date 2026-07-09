Wolkenverhangener Himmel, 22 Grad Außentemperatur, Nieselregen – das Wetter am Stubenbergsee ist an diesem Tag auf unserer Seite. Statt bei 36 Grad und praller Sonne mit dem Plastik fast zu verschmelzen, testen wir – die Redakteurinnen Margot Jeitler und Daniela Buchegger – bei angenehmen Wetterbedingungen die überdimensionale Hüpfburg „Gigantica“ auf dem Areal des Stubenbergsees (siehe Video). Wobei das Wort Hüpfburg angesichts des knallbunten, riesigen „Ungetüms“, das sich vor dem Panorama der Pfarrkirche Stubenberg aufgetan hat, eine maßlose Untertreibung ist.

Auf 1000 Quadratmetern finden sich zahlreiche Rutschen, Schikanen und Kletterelemente zum Hüpfen, Springen und Toben im Zentrum, umringt von einem Parcours. „Insgesamt wurden 3000 Quadratmeter Stoff dafür verarbeitet“, erklärt Andreas Hofer, Projektleiter bei „Das Erlebnismanagement“ aus Schildbach, die schieren Dimensionen.

Vom Wagnis zum neuen Geschäftszweig

Die „Gigantica“ selbst ist das zweite Modell des Unternehmens. Bereits letztes Jahr sorgte man mit der „Infinity“, einem 200 Meter langen Hindernisparcours im Ninja-Style, für Hüpfspaß bei großen und kleinen Gästen am Stubenbergsee. „Für uns war das eine Premiere, denn davor sind wir noch nie selbst als Veranstalter aufgetreten“, erzählt Hofer.

Und diese dürfte gelungen sein: Rund 10.000 Tickets gingen über den Ladentisch des kleinen Kiosks im Eingangsbereich, so Hofer. Ein Ergebnis, das letztlich für einen neuen Geschäftszweig für „Das Erlebnismanagement“ sorgen sollte. Mittlerweile hat man unter der Marke „BIG – Big Inflatable Giants“ (zu Deutsch: große, aufblasbare Giganten) mehrere Modelle der „Infinity“ und der „Gigantica“ am Start, inklusive der hauseigenen Maskottchen „Sky und Sunny“.

Für Projektleiter Andreas Hofer von „Das Erlebnismanagement“ in Schildbach ist die Hüpfburg das Gegenmittel zum Daddeln auf dem Smartphone © KLZ/ Margot Jeitler

Weiche Knie und breites Grinsen

Nach einem ersten Überblick auf das, was uns als Redakteurinnen in der knallbunten Landschaft erwarten wird, ging es dann auch schon hinein in den Parcours, der die große Hüpffläche in der Mitte der „Gigantica“ umrundet. Über ein paar Stufen hinauf und hinunter über die erste Rutsche, durch aufgeblasene Elemente hindurch und an Bollern voller Luft vorbei. Die Knie sind weich vom Hüpfen. Dem Vergnügen tut dies keinen Abbruch. Für einen Rundumblick geht es noch hinauf auf ein kegelförmiges Element in der Mitte der Hüpffläche.

Stromverbrauch, Plastikberge und eine Mission

Dass trotz allem die Hüpfburg nicht jedermanns Sache ist, weiß auch Projektleiter Andreas Hofer. Die Kritik ziele vor allem in Richtung des Stromverbrauchs und der gigantischen Menge an Plastik. Punkte, die Hofer auch gut nachvollziehen kann, denn auch bei guter Wartung beträgt die Haltbarkeit der Materialien nur rund fünf Jahre. Ab dann beginnen teilweise Nähte aufzugehen und man bräuchte noch mehr Gebläse, um den Luftverlust auszugleichen.

Schon jetzt mache man sich deshalb Gedanken über das zweite Leben der „Gigantica“. „Eine Möglichkeit wäre etwa, aus der Plane Turnbeutel für Kinder oder Merchandise-Artikel zu fertigen“, beschreibt Hofer.

Und der Stromverbrauch? „Wir haben hier 24 Gebläse und wir brauchen rund 50 kW Strom pro Stunde. Das ist natürlich eine große Menge. Wer den Stromverbrauch hier kritisiert, hat einerseits vollkommen recht“, räumt Hofer ein.

„Aber wenn man sieht, dass hier Kinder endlich wieder in Bewegung kommen, ist das für mich schon wieder eine gute Investition“, beschreibt er den Kerngedanken hinter den „Big Inflatable Giants“. Denn: „Für uns ist die Hüpfburg die letzte Bastion gegen die Smartphones. Eines der wenigen Dinge, wo Eltern ihre Kinder nicht erst dazu überreden müssen, sich zu bewegen“, so Hofer.

Bis 23. August grüßen die Maskottchen „Sunny“ und „Sky“ auf der Wiese neben dem Schotterparkplatz am Oststrand des Stubenbergsees © KLZ/ Margot Jeitler

Öffnungszeiten

Bis Sonntag, dem 23. August, wird sich nun das knallbunte Spaß-Ungetüm täglich vor dem Stubenbergsee erheben – von Sonntag bis Donnerstag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr und an Freitagen und Samstagen bis 19 Uhr. Nur bei ausgesprochenem Schlechtwetter hat man nicht geöffnet.