Am frühen Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Jobst gegen 13.35 Uhr gemeinsam mit ihren Kameraden der Wehren Bierbaum, Lindegg, Bad Blumau und Übersbach zu einem Wirtschaftsgebäudebrand zu einem Pferdehof mit Hundezucht gerufen. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte verbranntes Gras und eine im Vollbrand stehende Hütte in einem Hundezwinger vor, wie Einsatzleiter Hubert Soboth, Hauptbrandinspektor der Feuerwehr Jobst, erklärte.

Die Alarmierung erfolgte durch die Betreiber des Pferdehofs, laut ihnen habe sich ein Heuhaufen aufgrund der Hitze selbst entzündet. Ein Übergreifen des Feuers von den Zwingern zum Wirtschaftsgebäude konnte verhindert werden. Der Einsatz war nach rund zweieinhalb Stunden beendet.