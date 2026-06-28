Schwerer Unfall in der Oststeiermark: Gegen 10 Uhr näherte sich am Sonntag eine 66-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit ihrem Pkw vom Parkplatz des Ökoparks (Ortsteil Safenau) kommend der Kreuzung mit der Hartbergerstraße und wollte nach links in Richtung Hartberg einbiegen.

Als sie laut ihren Angaben an der Haltelinie anhielt, kam es zu einer Kollision mit einem Motorrad, gelenkt von einem 71-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Der Pensionist kam zu Sturz und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz eingeliefert. Laut Auskunft des Notarztes besteht Lebensgefahr. Die 66-jährige Autolenkerin blieb unverletzt.