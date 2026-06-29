Ein 60-jähriger Pkw-Lenker war am Montagmorgen auf der L 405 von Vornholz in Richtung Vorau unterwegs, als er gegen 7.30 Uhr durch eine starke Unterzuckerung im Ortsteil Schachen von der Fahrbahn abkam.



Daraufhin touchierte er erst ein Fahrzeug in einer Hauseinfahrt, ehe er direkt in die Mauer des Einfamilienhauses krachte. Erst im Garten kam sein Fahrzeug schließlich zu stehen.

Der Rettungshubschrauber Christophorus 16 brachte den Lenker in das LKH Oberwart © Freiwillige Feuerwehr Vorau

Der Lenker selbst hatte bei dem Unfall keinen Sicherheitsgurt angelegt. Nachdem der Mann durch die Freiwillige Feuerwehr und die Rettung aus dem Auto geborgen war, wurde er nach der medizinischen Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades im Rettungshubschrauber C16 in das Krankenhaus Oberwart geflogen.