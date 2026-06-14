Wenn andere Feierabend machen, beginnt für Alexander Mitterer aus Lienz oft der nächste Dienst. Der gebürtige Zwickenberger engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich beim Roten Kreuz Lienz und bei der Wasserrettung Osttirol. Am heutigen 14. Juni feiert der Osttiroler seinen 31. Geburtstag und blickt bereits auf mehr als ein Jahrzehnt freiwilligen Einsatzes zurück. Beruflich arbeitet Mitterer im Büro einer Baufirma.

Zum Roten Kreuz kam Mitterer im Jahr 2014 über seinen Zivildienst. „Eigentlich bin ich damals durch den Zivildienst zum Roten Kreuz gekommen und dann einfach hängengeblieben“, erzählt er. Aus dem ersten Kontakt wurde eine Leidenschaft, die ihn bis heute begleitet. Mittlerweile ist er ausgebildeter Notfallsanitäter, Einsatzleiter sowie Lehrsanitäter und engagiert sich als Lehrbeauftragter in der Ausbildung. Aktuell absolviert er zudem die weiterführenden Notkompetenz-Ausbildungen „Arzneimittellehre“ (NKA) und „Venenzugang und Infusion“ (NKV).

Trainer für den Ernstfall

An der Ortsstelle Lienz trägt Mitterer als Ausbildungsverantwortlicher große Verantwortung. Er organisiert Schulungen und steht jede Woche im Rettungsdienst im Einsatz. Besonders am Herzen liegt ihm die Ausbildung der nächsten Generation von Rettungskräften. „Die Kameradschaft und der direkte Kontakt mit Menschen machen das Ehrenamt für mich so besonders“, sagt er. Freundschaften würden dabei oft weit über den Dienst hinaus entstehen. Neben vielen schönen Momenten kennt Mitterer auch die schwierigen Seiten des Rettungsdienstes. Manche Einsätze seien aufgrund ihrer Umstände besonders prägend. „Umso wichtiger sind Zusammenhalt, Ausbildung und gegenseitige Unterstützung im Team“, so Mitterer weiter.

Als Simulationstrainer bereitet Mitterer Rettungskräfte auf den Ernstfall vor © ÖRK Osttirol/Ecaterina Tolicova

Eine besondere Rolle nimmt Mitterer als Simulationstrainer ein. Dabei werden Notfallsituationen möglichst realitätsnah nachgestellt, um Rettungskräfte auf den Ernstfall vorzubereiten. Mit modernster Technik können Patientenbilder simuliert und Einsatzszenarien nachgestellt werden. „Die Teilnehmer sollen in einem geschützten Rahmen genau jene Situationen erleben, die ihnen später im Einsatz begegnen können“, erklärt er. Seit Einführung dieser Ausbildungsform in Tirol vor zwei Jahren zählt Mitterer zu den ersten speziell geschulten Simulationstrainern.

Engagement auch im Schwimmbecken

Neben dem Roten Kreuz schlägt sein Herz auch für die Wasserrettung Osttirol. Seit 2018 ist er dort aktiv, seit heuer verantwortet er das Kindertraining. Einmal pro Woche betreut er die sechs- bis zwölfjährigen Nachwuchsschwimmer. Ziel ist es, die Kinder langfristig für die Wasserrettung zu begeistern und vielleicht später selbst als Einsatzkräfte zu gewinnen. „Die Arbeit mit den Kindern macht unglaublich viel Spaß. Es ist schön zu sehen, wie sie Fortschritte machen und Selbstvertrauen gewinnen“, sagt Mitterer. Dass er gleich bei zwei Blaulichtorganisationen aktiv ist, sieht er als Bereicherung. Das Wissen aus beiden Bereichen ergänze sich gegenseitig und eröffne immer wieder neue Perspektiven.

Trotz seines Wohnsitzes in Lienz ist Mitterer seiner Kärntner Heimat eng verbunden. Aufgewachsen ist er in Zwickenberg in der Gemeinde Oberdrauburg. Dort verbringt er nach wie vor viel Zeit mit seiner Familie. Gemeinsam mit seinen Eltern und Großeltern widmet er sich einem besonderen Hobby: der Imkerei. Mitterer: „Die Arbeit mit den Bienen bildet für mich einen ruhigen Gegenpol zu den oft herausfordernden Einsätzen im Rettungsdienst.“ In seiner Freizeit setzt er zusätzlich auf Bewegung: Laufen, Schwimmen und Radfahren gehören zu seinen liebsten Ausgleichssportarten.