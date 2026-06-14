Für andere da zu sein, wenn Worte fehlen, ist für Manuela Egger aus Steinfeld längst mehr als ein Ehrenamt geworden. Die 55-Jährige begleitet seit elf Jahren als Hospizbegleiterin Menschen in schwierigen Lebensphasen, seit 2023 leitet sie zudem das Hospizteam Spittal-Oberes Drautal der Diakonie de La Tour. Der Weg zur Hospizarbeit führte über ihren Beruf. Seit 37 Jahren arbeitet Egger als Masseurin, unter anderem in einer Krebsklinik. Dort begegnete sie immer wieder Menschen, die mit schwerer Krankheit, Sterben und Tod konfrontiert waren: „Das Thema Tod und Sterben hat immer dazugehört. Ich wollte einfach besser damit umgehen können.“

Egger lebte viele Jahre in Deutschland. Dort absolvierte sie 2015 die Ausbildung zur Hospizbegleiterin und führte später eine eigene Praxis mit Schwerpunkt auf Krebspatienten. Nach dem Tod ihres Vaters zog sie 2020 wieder in ihre Heimat zurück. Zwei Jahre später schloss sie sich dem Spittaler Hospizteam an, ein Jahr danach übernahm sie dessen Leitung.

Mehr als die letzte Lebensphase

Dass Hospizarbeit weit mehr umfasst als die Begleitung am Lebensende, ist Egger besonders wichtig. „Die Begleitungen fangen viel früher an und es gehört viel mehr dazu“, sagt sie. Begleitet werden unter anderem Menschen mit Demenz, schwer kranke Personen und deren Angehörige – oft über Jahre hinweg. Als zertifizierte Trauerbegleiterin unterstützt sie auch Menschen nach Verlusten. Derzeit betreut Egger selbst sieben bis acht Personen.

Neben ihrer Teilzeitstelle als Masseurin im Hotel Forelle am Millstätter See verbringt sie mehrere Vormittage pro Woche bei den Menschen. Wie diese Besuche aussehen, ist unterschiedlich: „Manchmal bin ich einfach nur da, manchmal wird geredet, manchmal wird ein paar Schritte spazieren gegangen.“ Besonders bei Menschen mit Demenz gehe es oft nicht um Worte. „Sie lächeln mich dann an und nehmen oft meine Hand und wir sitzen einfach nur eine Zeit lang da.“ Gerade dieses bloße Dasein sei etwas, das viele erst lernen müssten.

„Die Aufgabe gibt mir viel fürs Herz“

Die Nähe zu den begleiteten Menschen bringt auch emotionale Herausforderungen mit sich. Um Abschiede zu verarbeiten, zündet sie immer eine Kerze an: „Dann bete ich und bin dankbar, dass ich dabei sein durfte.“ Wichtig sei auch der Austausch mit ihrem Team. Schwierige Situationen werden gemeinsam besprochen. „Mein Team weiß, worum es geht, weil jeder solche Situationen schon einmal erlebt hat.“ Trotz der Herausforderungen bereut Egger ihre Entscheidung keinen Tag. „Es ist einfach eine schöne Aufgabe. Mir gibt es viel fürs Herz.“

Ausgleich findet die Steinfelderin in der Natur und bei kreativen Tätigkeiten. Ob Nähen, Stricken, Basteln oder Gestalten mit Materialien aus dem Wald – „ich muss immer irgendwie etwas tun“, sagt sie. Diese Arbeiten seien für sie wie Meditation und helfen ihr, Erlebtes zu verarbeiten.