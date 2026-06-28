Wenn andere noch schlafen, sind sie oft schon unterwegs: Wolfgang Moritz (60) aus Treffling in Seeboden steuert die Drohne über Wiesen und Felder, sein Sohn Christian (30) unterstützt ihn am Boden. Gemeinsam engagieren sie sich seit der Gründung der Rehkitzrettung Nockregion ehrenamtlich dafür, Rehkitze vor dem Mähtod zu bewahren. Auf die Idee brachte Wolfgang Moritz seine Frau. Sie hatte in der Zeitung von der Gründung gelesen. „Sie hat gesagt: Wäre das eigentlich nichts für dich?“, erzählt er. „Lange überlegen musste ich nicht. Die Fliegerei hat mich schon immer interessiert.“ Nachdem er dem Verein beigetreten war, absolvierte er rasch die notwendigen Drohnenprüfungen und ist heute als Pilot im Einsatz.

Vater und Sohn gemeinsam im Einsatz

Von Anfang an war für ihn klar, dass auch sein tierliebender Sohn Christian mitmachen sollte. Der 30-Jährige, der das Down-Syndrom hat, ist als Helfer Teil des Teams. Wann immer es seine Arbeit zulässt, begleitet er seinen Vater. „Mir gefällt es, wenn wir draußen sind und den Tieren helfen können“, sagt Christian Moritz. Im vergangenen Herbst entschloss sich Wolfgang Moritz sogar, eine eigene Drohne anzuschaffen. Die Rehkitzrettung Nockregion verfügt zwar über mehrere, mit der zusätzlichen Ausrüstung können Vater und Sohn aber auch außerhalb der Nockregion helfen, wenn Unterstützung benötigt wird.

Gemeinsam sind Christian und Wolfgang Moritz in den frühen Morgenstunden im Einsatz © KK/Privat

Besonders berührt den Vater, wie selbstverständlich sein Sohn in der Organisation aufgenommen wurde. „Integration wird da voll gelebt. Er wird von allen wie ein Kumpel behandelt. Da gibt es keine Unterschiede, auch nicht zwischen jung und alt.“ Christian Moritz hat heuer sein erstes Rehkitz bergen dürfen – ein besonderer Moment für ihn. Gerade in den Monaten Mai und Juni, wenn die Setzzeit ihren Höhepunkt erreicht, sind die Ehrenamtlichen nahezu täglich im Einsatz. Bereits in den frühen Morgenstunden werden die Wiesen mit Wärmebilddrohnen abgeflogen. Entdeckte Kitze werden vorsichtig aus der Gefahrenzone gebracht und nach dem Mähen wieder freigelassen.

Ehrenamt als gemeinsames Hobby

Für Wolfgang Moritz ist jeder Einsatz etwas Besonderes. „Es gibt nichts Schöneres, als in der Früh mit der Drohne ein Kitz zu entdecken und zu retten. Wenn sie dich dann so lieb anschauen, weißt du, dass sich der ganze Einsatz gelohnt hat.“ Besonders bewegend sei der Moment, wenn das Jungtier nach dem Mähen wieder freigelassen wird und den Weg zurück zur Ricke findet. „Da springt einem das Herz auf. Dann weißt du, du hast das Richtige getan.“

Das Engagement bedeutet für beide aber weit mehr als Tierrettung. „Wir möchten der Natur etwas zurückgeben. Wir nehmen uns diese Zeit gerne, weil wir damit etwas Gutes tun können.“ Gleichzeitig habe Christian Moritz durch die Einsätze viele neue Kontakte geknüpft. Er komme mit Jägern, Landwirten und den anderen Helfern ins Gespräch und werde überall selbstverständlich aufgenommen. „Jeder gerettete Nachwuchs rechtfertigt das frühe Aufstehen“, sind sie sich einig. Für sie zählt vor allem eines: einem Lebewesen die Chance auf ein unversehrtes Leben zu geben.