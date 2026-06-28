Tamara und Stefan Bicek interessieren sich für Bio-Produkte, gesunde Ernährung und nachhaltig produzierte Lebensmittel – so sehr, dass sie sich im Jahr 2019 dazu entschieden haben, karrieretechnisch neue Wege einzuschlagen. Mit der Übernahme des Natur- und Reformhauses in Krumpendorf erfüllte sich das Paar einen Traum. Am Dienstag geht dieser zu Ende.

Wirtschaftliche Gründe zwingen die Familie zur Schließung des Reformhauses „Camoni“ an der Hauptstraße. „Zuerst kam die Covid-Pandemie, dann der Ukrainekrieg“, erzählt Stefan Bicek, dem die wirtschaftlichen Folgen des laufenden Irankriegs nun endgültig einen Strich durch die Rechnung machen. „Die dritte Krise ist eine zu viel.“ Am 30. Juni sperren er und seine Frau zum letzten Mal das Geschäft inmitten der Wörthersee-Gemeinde auf.

Kaufverhalten änderte sich

Momentan läuft der Abverkauf. Die Kunden, die ein letztes Mal vorbeischauen, bringen Dankbarkeit mit. Gleichzeitig kann Bicek an Tagen wie diesen verstehen, dass sich das Kaufverhalten ändert. Mit steigenden Lebenshaltungskosten sinke das Interesse an qualitativ hochwertigen und somit hochpreisigen Produkten. Neben dem großen Angebot an Bio-Produkten überzeugte das „Camoni“-Haus mit Spezialware für jene Personen, die mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu kämpfen haben. Für diese besonderen Produkte fehlt jetzt eine Anlaufstelle jenseits der Landeshauptstadt. „Unser Einzugsgebiet ging bis Velden und Moosburg. Wir waren für diese Gemeinden extrem wichtig“, sagt Bicek.

Die Enttäuschung über das Ende ist zwar groß, die Änderungen im Privatleben des Pärchens halten sich aber im Rahmen. Schon 2023 ergriff Stefan Bicek eine Vollzeitstelle in einer anderen Branche. Tamara muss sich unterdessen nach einem neuen Arbeitsplatz umsehen. Dennoch ist das Paar froh, das Kapitel „Camoni“ ohne Konkurs schließen zu können. „Das geschieht im guten Einvernehmen mit allen. Ich bin froh, dass uns das gelingt“, sagt Bicek.