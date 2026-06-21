Mit gerade einmal 21 Jahren übernimmt Alina Weiss Verantwortung, vor der viele zurückschrecken würden. Die Hermagorerin ist Referentin für Jugendarbeit bei der Wasserrettung Hermagor und hat in den vergangenen Jahren etwas geschafft, das in vielen Vereinen längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist: Sie hat eine neue Jugendgruppe aufgebaut und rund 20 Jugendliche für die Wasserrettung begeistert.

Ihr eigener Weg begann bereits im Jahr 2018 als Jugendmitglied. Nach einer Pause kehrte sie 2022 zurück und erkannte rasch, dass es keine Jugendgruppe gab. Für die diplomierte Kleinkinderzieherin, die beruflich mit Kindern arbeitet, war schnell klar, dass sie diese Aufgabe übernehmen möchte. „Ich arbeite einfach gerne mit Kindern und Jugendlichen“, sagt Weiss. Trotz der Herausforderung, junge Menschen neben Schule, Freizeitangeboten und digitalen Medien für Vereinsarbeit zu gewinnen, ließ sie sich nicht entmutigen.

Die 21-jährige Alina Weiss investiert viel Zeit in die Ausbildung und Betreuung junger Wasserretter © KK/Privat

Jugendliche aktiv einbinden

Mit viel Engagement gelang es ihr, zunächst rund 15 Jugendliche für die Wasserrettung zu gewinnen. Heute zählt die Gruppe etwa 20 Mitglieder. Die jüngsten Teilnehmer waren erst sechs Jahre alt, die meisten sind zwischen elf und fünfzehn Jahren. Einmal im Monat organisiert Weiss Jugendtreffen. Auf dem Programm stehen außerdem Kennenlerntage, Ausflüge, Übungen und Ausbildungsangebote. Besonders wichtig ist ihr, dass die Jugendlichen von Anfang an aktiv eingebunden werden. Weiss: „Sie dürfen bei Übungen mitwirken, Einsätze begleiten und Schritt für Schritt die Grundlagen des Rettungswesens erlernen.“

Derzeit bereitet sie mehrere Jugendliche auf den Helferschein vor. Dafür investiert sie viel Zeit – sowohl in die praktische Ausbildung als auch in die organisatorische Arbeit im Hintergrund. Wie viele Stunden sie monatlich für die Wasserrettung aufwendet, könne sie kaum beziffern. „Allein für die Jugendarbeit kommen regelmäßig zehn bis 15 Stunden zusammen, in intensiven Ausbildungsphasen deutlich mehr“, sagt sie. Dass sie die Aufgabe praktisch allein stemmt, macht die Leistung umso bemerkenswerter. Unterstützung erhält sie gelegentlich von anderen Mitgliedern.

Für Alina Weiss stehen Gemeinschaft, Ausbildung und die Begeisterung junger Menschen für die Wasserrettung im Mittelpunkt © KK/Privat

Gemeinschaft als Antrieb

Neben ihrer Tätigkeit als Referentin für Jugendarbeit ist Weiss auch bei Einsätzen der Wasserrettung dabei. Besonders schätzt sie die starke Gemeinschaft: „Es wird immer zusammengeholfen. Genau dieses Miteinander macht das Ehrenamt aus.“ Die Motivation der Jugendlichen sei dabei etwas ganz Besonderes. „Sie kommen mit einem ganz anderen Elan als Erwachsene“, erzählt Weiss. Diese Begeisterung sei ansteckend und bestätige sie immer wieder in ihrem Engagement.

Auch privat ist die 21-Jährige gefordert. Sie ist Mutter einer fünf Monate alten Tochter und verbringt ihre Freizeit am liebsten mit der Familie, beim Lesen oder Skifahren. Trotzdem findet sie Zeit, sich für den Nachwuchs der Wasserrettung einzusetzen – und damit die Zukunft der Einsatzstelle aktiv mitzugestalten.