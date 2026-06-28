Wenn andere noch schlafen, beginnt für Anja Mariacher oft schon der Tag. Während der Rehkitzsaison ist die 35-Jährige aus Amlach regelmäßig noch vor Sonnenaufgang unterwegs, um mit dem Team der Rehkitzrettung Osttirol Wiesen nach versteckten Jungtieren abzusuchen und diese damit vor dem Mähtod zu bewahren. Zur Initiative kam sie durch eigene Erfahrungen. „Daheim haben wir selber Felder. Dort haben wir jedes Jahr Kitze zusammengesammelt“, erzählt sie. Ihr Vater und ein Freund hatten sich damals bereits mit Drohnen beschäftigt und auf eine Wärmebildkamera umgerüstet. „Dann haben wir uns gedacht: Warum nicht auch anderen helfen, wenn man die Möglichkeit schon hat?“

Aus dieser Idee entstand schließlich die Organisation, deren Gründungsmitglied Mariacher ist. Seit drei Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich bei den Osttiroler Rehkitzrettern, seit heuer ist das Team deutlich gewachsen. Fünf Drohnenpiloten und sieben Helfer sind mittlerweile im Einsatz. Geflogen wird in ganz Osttirol, teilweise auch in Oberkärnten. Selbst besitzt Mariacher keinen Drohnenschein. „Ich bin nur das Helferlein und hole dann die Kitze aus den Feldern heraus“, sagt sie bescheiden. Dennoch ist sie bei den Einsätzen regelmäßig dabei. Allein heuer rückte sie bereits rund 15 Mal aus. In dieser Saison konnten die Retter bereits mehr als 25 Rehkitze vor dem Mähtod bewahren.

Tierschützer aus Überzeugung

Dass dafür der Wecker oft sehr früh klingelt, nimmt sie gerne in Kauf. „Wenn wir weiter wegfahren, etwa nach Heiligenblut, starten wir um fünf Uhr oder früher, damit spätestens um sechs die Drohne in der Luft ist.“ Für Mariacher bedeutet dieses Ehrenamt weit mehr als nur Hilfe für Wildtiere. „Ich stecke da mein ganzes Herzblut rein. Das ist quasi mein Baby.“ Besonders bewegend sind jene Momente, wenn wieder ein Rehkitz rechtzeitig gefunden wurde. „Es ist immer wieder schön, wenn man sieht, man hat ein Leben gerettet.“ Gleichzeitig spüre sie auch die große Wertschätzung der Landwirte.

Doch ihr Engagement endet nicht auf den Wiesen. Auch im Tierschutz ist sie ehrenamtlich aktiv. Verletzte oder verwaiste Wildtiere wie Vögel, Eichhörnchen oder Siebenschläfer zieht sie bei sich zu Hause auf, bis sie wieder ausgewildert werden können. Ebenso kümmert sie sich um Katzenbabys, für die anschließend über den Osttiroler Tierschutzverein neue Plätze gesucht werden.

Anja Mariacher teilt ihre ehrenamtliche Tätigkeit mit ihrem Mann Manuel Mariacher, der bei der Rehkitzrettung als Pilot tätig ist © KK/Privat

Die dreifache Mutter arbeitet bei der OMV-Tankstelle in Lienz. Ihr Mann Manuel Mariacher ist ebenfalls als Pilot ehrenamtlich bei der Rehkitzrettung tätig. Wenn neben Familie, Beruf und Ehrenamt noch Zeit bleibt, findet sie ihren Ausgleich in den Bergen und im Sport, wie beim Laufen oder Klettern. Anderen rät sie, sich ebenfalls ehrenamtlich zu engagieren: „Es ist eine gute Tat. Vor allem ist es aber die Gemeinschaft. Ob Musikkapelle oder ehrenamtliche Organisation – dieses Zusammenhalten ist etwas ganz Besonderes. Ich glaube, darauf kommt es an.“