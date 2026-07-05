Der neue Kärntner Seenbericht ist veröffentlicht. Für die Seen in Oberkärnten fällt die Bilanz erfreulich aus: Der Millstätter See, der Weißensee und der Pressegger See zählen weiterhin zu den nährstoffarmen Gewässern Kärntens. Der Greifenburger Badesee wird erneut als mesotroph eingestuft. Jährlich untersucht das Kärntner Institut für Seenforschung 41 Seen und bewertet deren gewässerökologischen Zustand anhand von Kriterien wie Nährstoffgehalt, Sichttiefe, Algenentwicklung sowie Wasserpflanzen und Fischbestand.

Als Herausforderung nennt der Seenbericht vor allem den Klimawandel. „Den Klimawandel sehen wir in Zukunft als schwieriges Unterfangen. Derzeit merken wir noch nicht, dass der ökologische Zustand dadurch schlechter wird. Dazu sind die Seen zu verschieden – etwa was den Fischbestand oder die Unterwasserpflanzen angeht“, sagt Georg Santner, Sachgebietsleiter des Kärntner Instituts für Seenforschung. In den vergangenen Jahrzehnten seien die Temperaturen der Kärntner Seen im Durchschnitt um rund zwei Grad gestiegen. Dadurch werde unter anderem die natürliche Durchmischung der Seen beeinflusst. „Im Frühjahr zirkuliert das Wasser und verteilt Sauerstoff und Nährstoffe gleichmäßig. Aber dieser Zeitraum wird immer knapper“, erklärt Santner.

Nicht jeder Kärntner See ist Teil des jährlichen Monitorings. „Wir haben viel mehr als nur diese 41 Seen, die wir jedes Jahr beproben. Aber wir nehmen nur die größeren, gewässerökologisch relevanten Seen in Kärnten auf“, so Santner weiter. Der Farchtensee in den Gailtaler Alpen zum Beispiel scheint zwar weiterhin im Seenbericht auf, wird aber nicht mehr regelmäßig untersucht. Es finden sich dort nur noch allgemeine Begleitinformationen.

Millstätter See überzeugt erneut

Der Millstätter See ist mit 141 Metern der tiefste und nach Fläche zweitgrößte See Kärntens. Auch 2025 wurde er erneut als oligotroph, also nährstoffarm, eingestuft. Der ökologische Gesamtzustand ist „gut“, beim Phytoplankton erreicht der See sogar die Bewertung „sehr gut“. Die durchschnittliche Sichttiefe lag bei 6,9 Metern und bestätigt erneut klares, nährstoffarmes Wasser. Gleichzeitig blieben auch die Phosphorkonzentrationen auf niedrigem Niveau. Der Seenbericht zeigt, dass der Millstätter See seine hohe Wasserqualität weiterhin behaupten kann.

Der Millstätter See bleibt nährstoffarm und erreicht beim Phytoplankton erneut die Bestnote „sehr gut“ © KLZ/Andrea Steiner

Weißensee bleibt einer der klarsten Seen Kärntens

Der Weißensee gilt als höchstgelegener Badesee der Alpen und zählt zu den klarsten Seen Kärntens. Er wurde auch 2025 erneut als oligotroph, also nährstoffarm, eingestuft und erreicht beim Phytoplankton wiederum einen „sehr guten“ Zustand. Besonders beeindruckend sind die Sichtweiten: Mit bis zu 13,2 Metern im März wurden die höchsten Werte aller im Seenbericht untersuchten Seen gemessen. Der ökologische Gesamtzustand bleibt dennoch „unbefriedigend“, was auf die Bewertung des Qualitätselements Fische zurückzuführen ist. An der ausgezeichneten Wasserqualität des Weißensees ändert das jedoch nichts.

Mit einer Sichttiefe von bis zu 13,2 Metern erreichte der Weißensee den Spitzenwert im Seenbericht © KK/Camping Ronacher

Pressegger See bleibt nährstoffarm

Der Pressegger See zählt zu den wärmsten Seen Kärntens und ist besonders bei Badegästen beliebt. Auch 2025 wurde er erneut als oligotroph, also nährstoffarm, eingestuft. Die Phosphor- und Chlorophyllwerte sprechen weiterhin für nährstoffarme Verhältnisse, das Phytoplankton wird mit „sehr gut“ bewertet. Der ökologische Gesamtzustand bleibt jedoch „mäßig“. Verantwortlich dafür sind die Unterwasserpflanzen (Makrophyten), weshalb der See im vergangenen Jahr zusätzlich im Rahmen eines verdichteten Untersuchungsprogramms untersucht wurde.

Gerade beim Pressegger See stellt sich immer wieder die Frage, welche Rolle der Klimawandel spielt. Santner sieht derzeit noch keine eindeutigen Hinweise auf einen direkten Zusammenhang. „Derzeit gehe ich nicht davon aus, dass die Wassertemperatur dafür ausschlaggebend ist. Langfristig werden höhere Temperaturen aber vor allem für die tierischen Organismen eine große Rolle spielen“, sagt er.

Der Pressegger See bleibt nährstoffarm. Der ökologische Gesamtzustand wird aufgrund der Unterwasserpflanzen dennoch als „mäßig“ bewertet © Gerald Winter-Pölsler

Greifenburger Badesee bleibt mesotroph

Der Greifenburger Badesee ist ein künstlich angelegter Grundwassersee, der durch Schotterabbau entstanden ist und heute vor allem dem lokalen Badebetrieb dient. Auch 2025 wurde er – wie bereits im Vorjahr – als mesotroph eingestuft und weist damit einen mittleren Nährstoffgehalt auf. Die durchschnittliche Sichttiefe blieb mit 4,2 Metern unverändert. Während die Phosphorkonzentration leicht zurückging, stieg die Chlorophyll-a-Konzentration etwas an. Auffällig war außerdem, dass Ende August am Gewässergrund kein Sauerstoff mehr vorhanden war.