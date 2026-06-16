Die jährliche „Zeugnisverteilung“ für die Kärntner Seen, die sich im Seenbericht des Seenforschungsinstituts widerspiegelt, weist negative und positive Überraschungen auf: So hat sich im Vorjahr in der Bewertung des ökologischen Gesamtzustandes ein See verschlechtert. Andererseits wurden elf Seen besser eingestuft, weil die Phosphorkonzentration zurückgegangen ist.

Grundsätzlich weist das Seenforschungsinstitut darauf hin, dass die Badewasserqualität – sie ist „Gut“ oder „Sehr gut“ - nicht mit der gewässerökologischen Qualität gleichzusetzen ist. Um diese geht es aber bei der Arbeit der Seenforschung: Einen „guten“ ökologischen Gesamtzustand weisen der Keutschacher See, der Klopeiner See und der Millstätter See auf. Wörthersee, Pressegger See und Längsee wurden als „mäßig“ eingestuft sowie heuer erstmals auch der Faaker See.

Georg Santner © KLZ / Markus Sebestyen

„Unbefriedigend“ ist der Zustand des Weißensees. „Hauptverantwortlich dafür ist der Umstand einer falschen Besatzung der Fischfauna. Es gibt zu viele Hechte und Karpfen, die dort einst nicht beheimatet waren“, sagt Georg Santner, Leiter des Instituts für Seenforschung. Auch der Ossiacher See bekommt nur die Note „Vier“ auf der fünfstufigen Skala. Hier wurde – wie auch beim Faaker See, Weißensee, Wörthersee, Pressegger See und Längsee – das Qualitätselement der Unterwasserpflanzen beanstandet. Es gibt zu wenig und falsche Arten. Weil beim Ossiacher See bereits zahlreiche Verbesserungsmaßnahmen laufen, erhält er im Rahmen des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans den Befund „mäßig“.

Im Fall des Wörthersees sei außerdem die starke Verbauung der Uferfläche zu kritisieren, betont Santner.

Die Sichttiefe ist ebenfalls ein wichtiger Parameter im gewässerökologischen Monitoring: Die klarsten Seen des Landes mit den größten Sichttiefen waren der Weißensee mit 13,2 Metern, der Klopeiner See mit 9 Metern, der Millstätter See mit 8,5 Metern und der Feldsee mit 7,5 Metern.

Elf Gewinner, zwei Verlierer

Während im Untersuchungsjahr 2024 eine generelle Zunahme der Phosphorkonzentration bei vielen Seen zu beobachten war, ist dieser Trend im Jahr 2025 wiederum rückläufig. Elf Seen (Gösselsdorfer See, Keutschacher See, Linsendorfer See, Silbersee, Forstsee, Hafnersee, Vassacher See, Pirkdorfer See, St. Andräer See, St. Urban See, Zmulner See) konnten aufgrund der Verringerung der Nährstoffsituation um eine Klasse besser eingestuft werden.

Weniger Starkregen

Im Jahr 2025 gab es im Gegensatz zu 2024 weniger große Starkregenereignisse. Santner: „Es ist davon auszugehen, dass dadurch auch weniger Material wie Nährstoffe von den Feldern oder Erdmaterial in die Gewässer gelangten.“ Lediglich an zwei Seen (Turracher See, Afritzer See) verschlechterte sich die Trophieklasse.

Die besten Bewertungen gab es übrigens bei der Qualitätskomponente Algen: Da schneiden Faaker See, Keutschacher See, Millstätter See, Weißensee, Pressegger See und Längsee „Sehr gut“ ab.