Der Bezirk Feldkirchen ist ein Paradies für Naturliebhaber und Erholungssuchende. Einmal im Jahr werden die heimischen Gewässer vom Kärntner Institut für Seenforschung (KiS) genauer unter die Lupe genommen. Die Forschungseinrichtung zählt zur Abteilung 8 des Landes Kärnten – Umwelt, Naturschutz und Klimaschutzkoordination – und veröffentlicht jährlich einen Seenbericht für alle Kärntner Seen.

Zur Erklärung: Sämtliche Seen wurden in sechs sogenannte Trophieklassen eingeteilt. Ultra-oligotroph (extrem nährstoffarm), oligotroph (sehr nährstoffarm), mesotroph (mit Nährstoffen belastet), schwach eutroph (nährstoffreich), stark eutroph (sehr nährstoffreich) und hypertroph (übermäßig nährstoffreich). Grundsätzlich gilt, je weniger Nährstoffe ein See beinhaltet, desto besser ist seine Wasserqualität.

Der aktuelle Bericht zeigt, dass die großen Badeseen in Kärnten eine sehr gute bis gute Wasserqualität aufweisen. Bei kleineren Seen gibt es Verbesserungen bei den Nährstoffverhältnissen.

Das Aushängeschild

Der Ossiacher See ist das Aushängeschild des Bezirks. 2025 wurde er noch mit „mesotroph“ bewertet. Die aktuellen Messdaten deuten jedoch auf eine Verbesserung der Wasserqualität hin. Die Nährstoffbelastung ist weiter zurückgegangen. Der Gesamtzustand wird allerdings weiterhin durch Defizite bei den Unterwasserpflanzen belastet, die nach den gesetzlichen Bewertungsmaßstäben als „unbefriedigend“ eingestuft werden. Weil beim Ossiacher See bereits zahlreiche Verbesserungsmaßnahmen laufen, erhält er im Rahmen des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans den Befund „mäßig“.

Die Wasserqualität im Ossiacher See hat sich verbessert © Kärnten Werbung/Gert Perauer

Maltschacher See

Der Maltschacher See wurde als hypertroph eingestuft. Verantwortlich dafür sind weiterhin hohe Phosphor- und Chlorophyllwerte sowie eine starke Algenentwicklung. Die durchschnittliche Sichttiefe lag bei nur 1,4 Metern, was auf eine erhebliche Trübung des Wassers hinweist. Noch vor drei Wochen wurde rund um den See vor Blaualgen gewarnt, doch nach Proben konnte Entwarnung gegeben werden. Zwar sank die Phosphorkonzentration leicht, insgesamt zeigt der See aber weiterhin deutliche Anzeichen einer starken Überdüngung und ökologischen Belastung.

Der Maltschacher See ist hypertroph © Manfred Schusser

Flatschacher See

Der Flatschacher See bleibt im heurigen Bericht bei der Beurteilung am selben Stand wie im Vorjahr: Als „stark eutroph“ wird er im Seenbericht eingestuft. Somit ist die Wasserqualität nicht gut. Positiv ist, dass trotz der starken Nährstoffbelastung während des gesamten Untersuchungsjahres ausreichend Sauerstoff bis zum Gewässergrund vorhanden war.

Der Flatschacher See ist gleich eingestuft wie im vergangenen Jahr © Manfred Schusser

Turracher See

Aufgrund der gestiegenen Gesamt-Phosphor- und Chlorophyll-a-Konzentrationen musste der Turracher See dem mesotrophen Gewässertyp zugeordnet werden. Der See hat sich somit verschlechtert. Er war im vergangenen Jahr noch dem Status „oligotroph“ zugewiesen. Die Algenflora wurde vor allem von Kieselalgen dominiert, die als typische Bewohner nährstoffarmer bis mäßig nährstoffreicher Seen gelten.

Der Turracher See hat sich verschlechtert © Martin Steinthaler

St. Urban See

Der St. Urbaner See hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Die Nährstoffbelastung ging spürbar zurück, wodurch der See nur noch als „schwach eutroph“ eingestuft wurde. Davor hatte er noch den Status „stark eutroph“. Die Wasserqualität profitierte zudem von guten Sauerstoffverhältnissen bis zum Gewässergrund. Mit einer durchschnittlichen Sichttiefe von 1,7 Metern blieb das Wasser zwar vergleichsweise trüb, dennoch zeigt die Entwicklung insgesamt in eine positive Richtung.

Der St. Urbaner See konnte sich verbessern © KK/Gemeinde St. Urban

Goggausee

Der Goggausee blieb 2025 ein stark nährstoffbelasteter See. Die Phosphorkonzentrationen und die geringe Sichttiefe entsprachen erneut der Kategorie „stark eutroph“. „Problematisch“ sind laut Seenbericht die ausgeprägten Sauerstoffdefizite in den tieferen Wasserschichten, die über weite Teile des Jahres sauerstofffrei waren.