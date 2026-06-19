Es gibt nicht viel, das einen Menschen so zufriedenstellen kann wie gutes und qualitativ hochwertiges Essen. Schon der erste Bissen in ein auf den Punkt gebratenes Filet Mignon oder in eine kunstvoll verzierte Sushi-Roll kann die Produktion von Glückshormonen ordentlich ankurbeln. Essen ist ein wunderschönes Hobby, das lässt sich aus Erfahrung sagen. Auch Granit Osmani aus Feldkirchen und Adrian Saiti aus Klagenfurt leben dieses Hobby, allerdings auf eine besondere Weise.

Die beiden touren nämlich seit etwa zwei Monaten als „Geschmacks Jäger“ durch ganz Kärnten und testen sich durch die verschiedensten Restaurants. „Ich arbeite seit einigen Jahren selbst in der Gastronomie“, betont Osmani, der in Feldkirchen das Stadtcafé betreibt. „Mein Partner Adrian macht seit etwa zehn Jahren YouTube-Videos und zusammen ist uns aufgefallen, dass die Foodblogger-Szene in Kärnten eher mau aussieht und so war die Idee geboren.“

In ihren etwa zehn Minuten langen Videos besuchen Osmani und Saiti die unterschiedlichsten Restaurants in ganz Kärnten. „Bislang waren wir in 14 Lokalen“, sagt der Gastronom. „Sechs Videos haben wir bereits veröffentlicht.“ Unter anderem nahm man den Landgasthof Seebacher in Gnesau, Harry‘s Farm am Faaker See oder die Alte Mühle in Wolfsberg genau unter die Lupe. Auch in St. Veit war man bereits zu Gast, und zwar im „The 1st“ am Oktoberplatz.

„Uns ist es wichtig, auch Betriebe vorzustellen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind und noch nicht die herausragenden Google-Bewertungen haben“, meint der 35-Jährige. „Wir wollen den Kärntnern zeigen, was für tolle Restaurants es bei uns eigentlich gibt.“ Am Ende jedes Videos folgt die Bewertung der beiden Geschmacksjäger. „Bewertet werden die Lokale in vier Kategorien: Ambiente, Bedienung, Geschmack und Optik sowie Preis-Leistungs-Verhältnis. In jeder Kategorie gibt es fünf Punkte zu vergeben, also maximal 20 Punkte zu erreichen.“

Mit einer schlechten Bewertung müsste man leben

Beim Testen wird frei aus der Karte bestellt. „Wir müssen uns aber natürlich vorher anmelden und eine Drehgenehmigung einholen“, sagt Osmani. Die beiden lassen sich auch absichern, was schlechte Bewertungen angeht. „Wenn das der Fall ist und das Restaurant im Nachhinein möchte, dass wir das Video löschen, dann wird das nichts. Die Abmachung ist, dass sie auch mit einer schlechten Bewertung leben müssen, sollte es eine solche geben.“

Was ist eigentlich das Lieblingsgericht eines Gastwirtes und Foodbloggers? „Das ist hier nicht leicht zu bekommen“, sagt der Gastronom mit einem Lächeln. „Ich bin ursprünglich aus dem Kosovo und mein Lieblingsgericht ist ein albanisches.“ Aber welches Restaurant hat denn bisher am besten abgeschnitten? „Geschmacklich war es beim Landgasthof Seebacher grandios, das war wirklich eine Explosion für die Geschmacksnerven“, lobt Osmani die Gnesauer Gaststätte. „Wenn ich das Gesamtpaket betrachte – und ich achte sehr viel auf das Ambiente –, waren auch Harry‘s Farm am Faaker See und die Forellenstation am Prefelnigteich in Ossiach extrem stark.“

„Die Geschmacks Jäger“ laden jeden Donnerstag ein neues Video auf YouTube hoch. Außerdem findet man das Duo auch auf TikTok und Instagram.