Es ist noch eines der wenigen Holzhäuser im Nockalmstil (dunkles Holz mit weißen Fugen), in dem Familie Himberger ihre Gäste bewirtet. Tradition verpflichtet, daher wird man in den gemütlichen Gaststuben mit regionaler und saisonaler Hausmannskost verwöhnt. Ein Blick auf die Liste der Partnerbetriebe, wie der Biobauernhof Obereder (Angusrinder), der Bauernhof Neuwirth (Joghurt), Fischereibetrieb Payr und die Jagdgemeinschaft Maitratten, zeigt, dass vor allem die Nachbarschaft auf der Einkaufsliste steht.

Gemütlich und traditionell: Das Gasthaus Bacher © Elisabeth Tschernitz-Berger

Junior Himberger hat das Kochhandwerk kreativ verfeinert und serviert neben den Standardgerichten so manche ausgefallene Köstlichkeiten. Wir waren schon von der heimischen Fischsuppe begeistert und von den gefüllten Nudeln sowieso. Das Ritschert haben wir nirgendwo besser gegessen, als beim Bacher. Fein sämig, gewürzt mit allerlei frischen Kräutern (vor allem Luschstock), Bohnen, Linsen und viel, viel Selchfleisch.

Diesmal erfreuten wir uns an der Schlickkrapferlsuppe, die alle Kärntner Omas zusammengenommen, nicht besser hingekriegt hätten. Solche naturbelassenen Suppen sind eine echte Seltenheit geworden. Die mollige Bärlauchsuppe mit Schlaghäubchen stand ihr um nichts nach. Frischen Bärlauch schmeckte man auch in den handgekrendelten Nudeln mit viel brauner Butter. Die Nudeln mit allerlei Fülle sind überhaupt die Spezialität der Familie Himberger. Ein köstliches Highlight war unbestritten der Lammbraten, den es allerdings nur alle heiligen Zeiten gibt. Wir hatten das Glück, eine Portion zu ergattern. Das mürbe Fleisch zerging auf der Zunge und das Safterl entbehrte jeglicher Geschmacksverstärker. Dazu gabs cremigen Polenta zum Safterltunken, frisches Gemüse und gut abgemachten Salat.

Am Nebentisch wurden Wiener Schnitzerl und Backhendlstücke aufgetragen, die schon von Weitem verführerisch dufteten.

Zu guter Letzt mundete die frische Joghurtcreme mit Früchten, das hausgemachte Tiramisu und ein köstliches Schokotörtchen.

Auch für die Weine haben die Himbergers ein gutes Händchen. Der Merlot verband sich mit dem Lamm auf das Allerfeinste.