Wo heute noch Bagger auffahren, soll in wenigen Jahren wieder die Natur das Bild bestimmen. Mit dem Spatenstich fiel am Montag der Startschuss für das derzeit größte Revitalisierungsprojekt Kärntens. Auf einer Länge von 4,5 Kilometern wird die Drau zwischen Lendorf und Baldramsdorf revitalisiert – für mehr Hochwasserschutz, ökologische Vielfalt und Raum für Mensch und Natur.

Die Drau war hier einst ein typischer Gebirgsfluss mit zahlreichen Seitenarmen und Auengewässern. Durch die Regulierung seit dem Bahnbau um 1870 und die zunehmende Eintiefung der Flusssohle gingen viele dieser Lebensräume verloren. Um diese Entwicklung umzukehren, wurde 2017 ein Gewässerentwicklungs- und Risikomanagementplan erstellt. Darauf aufbauend begann 2024 die Detailplanung, die 2025 behördlich genehmigt wurde. Sie erfolgte durch das Büro Revital aus Nußdorf-Debant gemeinsam mit dem Umweltbüro Klagenfurt-Oblom und dem Büro flussbau iC aus Villach.

Beim Spatenstich (von links): Stephan Schober, Friedrich Paulitsch, Marika Lagger-Pöllinger, Herbert Mandler, Simon Pleschberger, Martin Rohr (Abteilung 12 - Wasserwirtschaft), Jürgen Petutschnig (Umweltbüro GmbH) und Klaus Michor (Büro Revital) © KLZ/Leonie Katholnig

Der Drau wieder mehr Raum geben

Nun beginnt die Umsetzung. Rechtsufrig werden bestehende Ufersicherungen in zwei Abschnitten entfernt und das Flussbett um bis zu 20 Meter verbreitert. Dadurch entstehen zwei neue Seitenarme. Linksufrig sichern Maßnahmen die ÖBB-Trasse, zusätzlich werden Steinbuhnen errichtet. An ausgewählten Abschnitten verzichtet man bewusst auf harte Ufersicherungen, damit die Drau wieder selbst Geschiebe umlagern und ihre Ufer formen kann. Initialbaggerungen und erosionsfördernde Strukturen sollen diese natürliche Entwicklung anstoßen.

Im Bereich der Berger Puszta entsteht ein rund einen Kilometer langer, grundwassergespeister Lauenbach. Zudem wird ein weiterer Nebenarm angelegt, der nach rund 300 Metern wieder in einen bestehenden Hinterrinner mündet. Am rechten Innenufer entstehen durch die Umgestaltung eines Hinterrinners neue Lebensräume mit Flachufern, Feuchtwiesen, Tümpeln, Furten und Auwald. Der Lauenbach bleibt auch bei Niedrigwasser erhalten. Für das Projekt werden keine privaten Grundstücke benötigt, sämtliche Maßnahmen erfolgen auf Flächen des öffentlichen Wasserguts.

Bis 2028 soll das Projekt fertiggestellt werden © KLZ/Leonie Katholnig

„Die Natur macht den Rest“

Organisiert und abgewickelt wird das Projekt vom Wasserbau Kärnten, vertreten durch das Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 12 - Wasserwirtschaft Unterabteilung Spittal/Drau. Projektleiter Herbert Mandler bezeichnet das Vorhaben als großen Eingriff, der langfristig jedoch der Natur zugutekomme. „Es ist in der Vergangenheit nichts falsch gemacht worden – die Gegebenheiten haben sich geändert“, betonte er. Ein Gewässer sei ein verzweigtes System, dem wieder Platz gegeben werden müsse. „Der Mensch inszeniert nur, die Natur macht den Rest.“

Die Arbeiten umfassen rund 6,5 Hektar. Insgesamt werden 150.000 bis 160.000 Kubikmeter Material bewegt und rund 20.000 Kubikmeter Steine für neue Uferstrukturen eingebaut. Dafür sind etwa 15.000 Lkw-Fahrten notwendig. Mandler bittet die Bevölkerung um Verständnis für Lärm und Verkehrsbelastungen: „Zwar werden eigene Baustellenstraßen errichtet und später wieder rückgebaut, dennoch müssen auch öffentliche Straßen genutzt werden.“ Nach der Sommerpause werden die Arbeiten im Herbst und Winter fortgesetzt. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant.

Win-win für Mensch und Natur

In das Projekt fließen acht Millionen Euro. Den Großteil der Kosten trägt das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, rund zehn Prozent übernimmt die Verbund AG. Stephan Schober von der Abteilung 12 spricht von einem der umfangreichsten Wasserbauprojekte der Region. „Es ist eine Investition in die Zukunft – für den Hochwasserschutz, mehr Raum für Ökologie und Erholung sowie eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und der Arbeitsplätze.“

Eine Visualisierung des Projekts ist beim Grillplatz nahe der Rosenheimer Draubrücke ersichtlich © KLZ/Leonie Katholnig

Spatenstich für das Großprojekt

Mit dem symbolischen Spatenstich wurde das Projekt offiziell eröffnet. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von einer Abordnung der Trachtenkapelle Lendorf. Mit dabei waren unter anderem die Bürgermeister Simon Pleschberger (Lendorf) und Friedrich Paulitsch (Baldramsdorf), Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger sowie Vertreter des Landes Kärnten, der Planungsbüros und der Projektleitung. Pleschberger und Paulitsch bezeichneten das Vorhaben als wichtigen Schritt für den Hochwasser- und Naturschutz.

Lagger-Pöllinger betonte, moderner Wasserbau und ökologische Vielfalt seien kein Widerspruch: „Die nachhaltige Stabilisierung der Drausohle und die langfristige Hochwassersicherheit zeigen, dass moderner Schutzbau und ökologische Vielfalt Hand in Hand gehen.“ Als ehemalige Bürgermeisterin von Lendorf wisse sie zudem, „wie essenziell diese Maßnahmen für die Sicherheit der Menschen und den Erhalt unseres Lebensraumes für kommende Generationen sind“.