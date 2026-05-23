Die Bewerbe am Bildungszentrum Litzlhof (Gemeinde Lendorf) sind geschlagen. Dort fanden bekanntlich vom 19. bis 22. Mai die Europameisterschaft der Waldarbeit sowie die Alpen-Adria Waldolympiade statt. Nachwuchstalente aus mehreren europäischen Nationen nahmen an den Bewerben teil. An den Litzlhofer Mädchen gab es jedoch kein Vorbeikommen. Das Mädchen-Team siegte in allen Wertungen.

Der Reihe nach: Bei der Europameisterschaft gewannen Johanna Zojer, Magdalena Mandler, Elisa Oberrauner und Sophie-Christin Maier die Gesamt-Teamwertung – und das mit über 1000 Punkten Vorsprung auf das nächste Mädchen-Team, die Schülerinnen aus Rumänien. Den 3. Platz erreichte das internationale Mädchen-Team, in dem Mädchen aus vier verschiedenen Nationen vertreten waren. Die Gesamt-Einzelwertung der Damen gewannen ebenfalls die Litzlhoferinnen: der 1. Platz ging an Johanna Zojer, 2. Platz an Magdalena Mandler, 3. Platz an Oberrauner Elisa und der 4. Platz ging an Sophie-Christin Maier.

Bei der Europameisterschaft gewannen Johanna Zojer, Magdalena Mandler, Elisa Oberrauner und Sophie-Christin Maier die Gesamt-Teamwertung © Bildungszentrum Litzlhof/Lackner

Spannendes Rahmenprogramm

Der Sieg der Gesamt-Wertung der Burschen ging nach Deutschland an die Schüler der Bayrischen Technikerschule für Waldwirtschaft, Platz zwei sicherte sich das Team aus Italien und Bronze ging an das Team aus Slowenien. Gold in der Gesamt-Einzelwertung holte sich Pletan Isak (NOR), vor Joe Engel (D) und Florian Hinterramskogler (Österreich, Bergbauernschule Hohenlehen).



Dank professioneller Durchführung, Livestream und Moderation konnten die Bewerbe auch online mitverfolgt werden. Für Abwechslung sorgte außerdem das Rahmenprogramm mit der Musikmittelschule Seeboden und der Mittelschule Obervellach, den Litzlhofer Timbersportlern, einer Entastungs-Show der beiden Weltmeister Michael Ramsbacher und Matthias Morgenstern sowie der internationale Abend für die EM-Teilnehmer und ihre Begleiter.

Nachwuchstalente aus mehreren europäischen Nationen nahmen an den Bewerben am Litzlhof teil © Bildungszentrum Litzlhof/Lackner

© Bildungszentrum Litzlhof/Lackner

Länderstafette

Die Bewerbe der Europameisterschaft begannen bereits am Mittwoch am FAST Ossiach mit dem Forstparcours, bei dem viel forstwirtschaftliches Wissen gefragt ist. Am Donnerstag und Freitag wurden am Litzlhof die technischen Bewerbe der EM ausgetragen. Bei der Europameisterschaft der Waldarbeit gingen für Österreich die jungen Litzlhoferinnen Johanna Zojer, Elisa Oberrauner und Sophie-Christin Maier sowie die Litzlhofer Absolventin Magdalena Mandler an den Start. Zojer holte Gold in allen Einzel- und auch sämtlichen Gesamtwertungen. Direkt dahinter platzierte sich Mandler. Oberrauner und Maier bestritten ihre erste Europameisterschaft und überzeugten ebenfalls mit starken Leistungen.

Zum Abschluss der Europameisterschaft gab es erstmalig auch eine Länderstafette. Vier Teilnehmer:innen gehen pro Team an den Start und müssen jeweils eine Scheibe von zwei stehenden und zwei liegenden Baumstämmen abschneiden. Dieser Schnitt muss innerhalb eines markierten Bereichs liegen. Auch hier erreichten Zojer, Mandler, Oberrauner, Maier die allerhöchsten Punkte des gesamten Bewerbs – und deklassierten damit übrigens auch alle teilnehmenden Burschen-Teams.