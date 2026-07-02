Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Mittwochabend berichtete, wurde in der Bucht von Cavallino eine Bombe gefunden. Dort untersucht eine Luft- und Marineoperationseinheit der Guardia di Finanza von Venedig gerade ein versunkenes Wrack namens „Quintino Sella“. Im Rahmen dieser Unterwasseroperation stießen die Taucher in einer Tiefe von 23 Metern auf das Kriegsrelikt. Es handle sich um eine Marineartilleriegranate.

Um die Sicherheit der Schifffahrt und der Seeleute entlang der Küste zu gewährleisten, wurden die Präfektur und die zuständigen Schifffahrtsbehörden verständigt. Sie erließen die notwendigen Sicherheitsverordnungen und beauftragten die Unterwasser-Einsatzgruppe der Küstenwache von Ancona, die Bombe zu bergen und zu entschärfen.

Die Artilleriegranate hatte etwa einen halben Meter Durchmesser und stammte vom Wrack der „Quintino Sella“. Das Schiff war 1943 vor der Küste Venedigs gesunken.