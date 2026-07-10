Sie kennen das vielleicht: Vor dem Urlaub wird’s noch einmal so richtig stressig. Die letzten Erledigungen gehen nahtlos ins Kofferpacken über. Augen zu und durch! Es kann nur ruhiger werden. In unserer Redaktion geht’s derzeit ähnlich zu – allerdings thematisch. In vielen Beiträgen dreht sich alles um Tipps für den Sommerurlaub, in den Familien mit schulpflichtigen Kindern ab Freitag aufbrechen. Ein „Best of“ finden Sie in diesem Newsletter. Und das Schöne, sollten Sie noch viel zu erledigen haben: Die Tipps zum Bezahlen, Telefonieren und Verwenden der E-Card im Ausland gelten nicht nur im Sommer.

Schönen Urlaub! Schönes Erledigen!

Prominent besetztes Kroatien-Video

Hollywoodstar John Malkovich ist das neue Werbegesicht des Kroatien-Tourismus. Dieser Tage wurde das zweite Werbevideo mit dem Schauspieler veröffentlicht. Diesmal spielt auch Fußballsuperstar Luka Modrić mit.

Kulturkampf um die Sperrstunde in Grado

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über einen Kulturkampf, der um die Sperrstunde an einem (ja, an EINEM ganz bestimmten) Samstag ausgebrochen ist.

Wie teuer darf ein Kroatien-Urlaub sein?

In Kroatien wird – wieder einmal – über die Preiserhöhungen in Gastronomie und Hotellerie diskutiert. Sogar der Premierminister hat sich dazu geäußert. Die Urlauber kommen trotzdem.

Nur mit Reservierung an den Strand

Wer heuer an manchen Traumstränden in Italien baden will, braucht mehr als Badehose und Sonnencreme – nämlich eine Reservierung. Die wichtigsten Regeln von Sardinien bis Venetien im Überblick.

Diese Roaming-Fallen können teuer werden

Telefonieren, Surfen und Nachrichten verschicken: Innerhalb der EU ist das meist kein Problem. Außerhalb der EU, auf Kreuzfahrten oder in Grenzregionen drohen jedoch hohe Roaming-Kosten. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die wichtigsten Bezahlregeln im Ausland

Kredit- und Bankomatkarten sind praktisch. Um unnötige Gebühren beim Bezahlen zu vermeiden, sollte man im Urlaub aber einiges beachten. Besonders knifflig sind Bargeldbehebungen.

Wo die E-Card im Urlaub gilt und wo nicht

Auf der blauen Rückseite der E-Card ist der Schutz für den Auslandsurlaub zu finden – aber er gilt nicht in jedem Land. Und deckt auch keine Rückholkosten. Die wichtigsten Tipps im Krankheitsfall.

Hotel ahoi! Übernachten auf einer Galeone

Kurios, aber wahr: In Skopje, der Hauptstadt Nordmazedoniens, liegen drei Galeonen vor Anker. Zwei Schiffe sind Lost Places, das dritte wird als Hotel genutzt – mit einer schicken Bar und einer schönen Aussicht.