Der Urlaub war gebucht. Also reiste eine Wienerin trotz ihres gebrochenen Armes in ein anderes EU-Land. Dort begann ihr Arm zu schmerzen, sie ging zum Arzt. Wieder zu Hause, erhielt sie eine Rechnung für die Behandlung. Sie war als Privatpatientin behandelt worden. Am Ende erhielt sie einen Teil der Kosten von ihrer Krankenkasse zurück. Aber nicht alles. Die Behandlungskosten waren im Ausland höher gewesen als sie es in Österreich sind.

Zwar sind alle 7,6 Millionen Versicherten bei der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK durch die Europäische Krankenversicherungskarte im EU-Ausland abgesichert. Doch die ÖGK übernimmt nur die Kassentarife. Und es gilt auch sonst einiges zu beachten.

Vorne grüne, hinten blau

Zunächst: Urlaubskrankenscheine gibt es nicht mehr. Dafür ist die Rückseite der e-Card als europäische Krankenversicherungskarte gestaltet. „So wie Sie die grüne Vorderseite im Inland verwenden, nützen Sie die blaue Rückseite im Ausland“, heißt es von der ÖGK.

Verträge ähnlich dem Roaming

Die Karte gilt – durch zwischenstaatliche Sozialversicherungsabkommen ähnlich dem Roaming – in allen 27 EU-Mitgliedstaaten, den EWR-Staaten (also in Island, Liechtenstein und Norwegen), in der Schweiz, in Großbritannien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien und Bosnien-Herzegowina. Mit ihr ist „gesichert, dass Sie nach den Regeln des jeweiligen Landes zu ärztlicher Betreuung kommen“. Selbstverständlich müssen dafür die Datenfelder auf der Rückseite der e-Card ausgefüllt sein. Und: Für Montenegro, Serbien und Bosnien-Herzegowina ist zu beachten, dass Sie die Karte dem für Ihren Aufenthaltsort in Betracht kommenden Sozialversicherungsträger vorlegen und in eine gültige Anspruchsbescheinigung umtauschen müssen. Auch die Türkei ist ein Sonderfall: Für eine Krankenbehandlung in der Türkei wird immer noch ein Urlaubskrankenschein benötigt, den man bei der ÖGK vor der Reise anfordern muss. (Im Web geht das hier.)

Die Rückseite der e-Card ist gleichzeitig die europäische Krankenversicherungskarte © ÖGK

Weisen Sie die Karte möglichst früh vor

Falls der Ernstfall eintritt und man in einem der genannten Länder zum Arzt oder in ein Krankenhaus muss, sollte man die e-Card(-Rückseite) möglichst früh vorweisen. „Aufgrund internationaler Vereinbarungen sind Vertragsärzte und Vertragskrankenanstalten in diesen Ländern verpflichtet, die Karte zu akzeptieren und Sie wie einen nationalen Patienten zu behandeln“, heißt es von den Krankenversicherungen.

Hotelärzte und Kreuzfahrtschiffe ausgenommen

Die Verrechnung erfolgt dann zwischen der örtlichen Krankenkasse und dem jeweiligen Krankenversicherungsträger in Österreich. Allerdings gibt es Ausnahmen. In einigen Ländern wie zum Beispiel Frankreich müssen auch einheimische Patientinnen und Patienten die Behandlung – jede Behandlung – zuerst privat bezahlen und erhalten die Kosten im Nachhinein vergütet. Das gilt also auch für alle ausländischen Patienten. Auch Hotelärzte und auf Kreuzfahrtschiffen müssen Sie selbst bezahlen. Verlangen Sie also in diesem Fall eine detaillierte Rechnung, die Sie nach Ihrer Rückkehr im Original bei Ihrem zuständigen Krankenversicherungsträger einreichen (müssen). Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Ihnen die Rechnung per Post oder E-Mail geschickt wird. Verlangen Sie, falls Sie mit Karte zahlen, eine Empfangsbestätigung, die sich eindeutig auf die Rechnung bezieht - samt Name und Rechnungsnummer. Und fragen Sie, wenn möglich, überhaupt schon vor der Behandlung, mit welchen Kosten Sie zu rechnen haben.

Lassen Sie sich eine Rechnung geben

Es kann auch sein, dass bestimmte Ärzte und Spitäler im Ausland keinen Vertrag mit der Sozialversicherung in Österreich haben. Auch in einem solchen Fall gilt es, die Rechnung vorerst selbst zu bezahlen. So wie in Österreich bei einem Wahlarzt oder in einem Privatspital. Genauso ist es in einem Staat, mit dem kein Abkommen besteht. Auch diese Rechnungen können bei der ÖGK „zur Prüfung einer Kostenerstattung“ eingereicht werden.

Vom Verband der Sozialversicherungsträger heißt es: „In Einzelfällen ist nicht gänzlich auszuschließen, dass ein ausländischer Leistungserbringer wie zum Beispiel ein niedergelassener Arzt, aus Unkenntnis der EU-Regelungen die Abwicklung mit der e-Card verweigert und auf Barzahlung der erbrachten Leistungen durch Sie besteht.“ Auch dann sollte man sich eine (detaillierte) Rechnung geben lassen und sie zu Hause im Original beim zuständigen Krankenversicherungsträger einreichen. Achtung: Rechnungen, die nicht in einer Amtssprache der EU, des EWR, der Schweiz, des Vereinigten Königreichs oder der angeführten bilateralen Staaten vorliegen, müssen auf eigene Kosten übersetzt werden.

Auf Nummer sicher mit einer privaten Reiseversicherung

Auf Nummer sicher geht man mit einer privaten Reise- und Urlaubskrankenversicherung. Denn es gibt Behandlungskosten, die nicht oder nicht zur Gänze von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Auch Rückholkosten – etwa mit dem Hubschrauber, dem Ambulanz-Jet oder dem Rettungswagen – werden von der ÖGK nicht übernommen.