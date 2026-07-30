In der Uniform der Lebensfreude

Der tägliche Morgenpost-Kommentar aus der Redaktion. Heute: das Lederhosen-Protokoll.

Wenn man in einer Stadt wohnt, die im Moment wieder als Kulisse für das einst größte Brauchtumsfest Österreichs herhalten darf, ist es schwer, bierernst zu bleiben. Eine Lederhose ist schließlich nicht das Beinkleid der Dichter und Denker, sondern die Uniform der Lebensfreude. Deshalb schreibe ich Ihnen heute einfach, was meine Lederhose und ich in den vergangenen Tagen so mitbekommen haben.

Am Donnerstag kommt der Kanzler zum Villacher Kirchtag. Darüber wird, wenn alle anderen Themen abgefrühstückt sind, auch an manchen Biertischen gesprochen. Und es findet sich immer eine Lederhose, die frech fragt: „Der Kurz?!“

Nein. Es kommt Christian Stocker, Fußballfan aus Niederösterreich. Ich will der ÖVP ja nicht zu nahetreten (schon gar nicht in der Lederhose), aber vielleicht sollte sich die Partei über die billige Pointe Gedanken machen. Nicht zu hören rund um Biertische und Theken war zu meinem großen Bedauern bisher der Gag, dass „ein Ruck“ durch die ÖVP gegangen ist. Aber Wien ist weit weg. Und das manchmal zum Glück – für alle Beteiligten.

Kulinarische Bandbreite

Jetzt aber bierernst und um Ihnen ein wenig Lokalkolorit mitzugeben: Es gibt ein Thema, bei dem die Villacherinnen und Villacher keinen Spaß verstehen – die Kirchtagssuppe. Wo „die beste“ serviert wird, ist in diesen Tagen Stadtgespräch. Weil die Rezepte für diese traditionelle Festtagssuppe im Detail variieren, lässt sich die Frage nie eindeutig beantworten. Gemeinsam haben die Kirchtagssuppen, dass dazu ein Kärntner Reindling gegessen wird und dass sie aus mindestens drei Fleischsorten bestehen. Dazu kommen Safran, Zimt und viel Rahm, was dieser Tage an einem Biertisch so erklärt wurde: „Es wird Fett mit Fett gestreckt.“

Das ist natürlich dick aufgetragen, birgt aber ein Körnchen (oder angesichts der aktuellen Hitzewelle eher einen Klumpen) Wahrheit. Wenn Sie es bis einschließlich Sonntag noch nach Villach schaffen, sollten Sie trotzdem eine probieren. Im Unterschied zu vielen anderen Dingen, die einem in diesem Land im Magen liegen können, ist das die mit Abstand angenehmste Variante. Die Lederhose wird es Ihnen verzeihen. Ihre Bandbreite wächst mit den Aufgaben.