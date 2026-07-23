Zu dünn, zu dick, zu viel Safran, zu wenig Safran, zu gelb, zu blass: Wenn es um die „richtige“ Kirchtagssuppe geht, scheiden sich die Geister. Obwohl der Villacher Kirchtag dem beliebten kulinarischen Thema schon seit Jahren keine Bühne mehr bietet, sind die Einheimischen Jahr für Jahr auf der Suche nach der „besten“. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage, wie man auch im Villacher Brauhof weiß. Einer kreativen Verkostung hat sich das Lokal im Vorfeld der Kirchtagswoche trotzdem gestellt.

Es ging dabei allerdings nicht um die Suppe selbst, sondern um die Einlage. „Gäste haben mir von den unterschiedlichsten Traditionen aus den Tälern rund um Villach erzählt“, sagt Brauhof-Chefin Stefanie Güldner. Bandnudel, Suppennudel, Backerbsen, Gemüse – zusätzlich zum ohnehin obligatorischen Fleisch kommt je nach Tal oder sogar Dorf Unterschiedliches hinein. Güldner und ihr Team baten deshalb eine kleine, aber feine Jury zum Kosten.

Über die genannten Einlagen hinaus stand auch eine neue Kreation zur Auswahl: knusprige Zimt-Croutons. „Der Zimt-Anteil ist ja auch stets ein wenig umstritten. Mit dieser extra servierten Beilage kann ihn jeder selbst steuern“, erklärte Güldner ihre Idee hinter den in Butter und Zimt in der Pfanne gerösteten kleinen Weißbrotwürfeln. Fürs Wording – die Brauhof-Chefin sprach flapsig von „Zimtdingern“ – gab’s eine Rüge von Jury-Mitglied Tina Mosser. „Bei einer Kirchtagssuppe muss man das auf Kärntnerisch sagen: Zimtwirfalan!“, stellte die Hotel-Mosser-Geschäftsführerin fest.

Mehr Kritik kam aber nicht. Die „Zimtwirfalan“ machten am Ende prompt das Rennen als Lieblingseinlage der Jury! Knapp gefolgt von den Backerbsen, die bei manchen Testessern Kindheitserinnerungen wach werden ließen. „Wir werden nach diesem ganz klaren Urteil auf Wunsch heuer beides zur Kirchtagssuppe im Brauhof servieren“, kündigte Güldner beim abschließenden Villacher Kirchtagsbier an.

Nicht zur Diskussion stand und steht der ebenfalls „zimtige“ Kärntner Reindling. Der gehört traditionellerweise sowieso dazu, war sich die Jury einig. Unter den kritischen Testern waren neben Mosser auch Diplom-Küchenmeister Michael Oberrauter, die Hoteliers Nicole und Jakob Ottacher (Goldenes Lamm), die Obfrau des Pfarrgemeinderats der Stadthauptpfarre St. Jakob Beatrice Haidl, Pädagogin Maria Hochkofler-Leitner und Filmproduzent Wolfram Winkler.