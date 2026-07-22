Am Nikolotag war beim Sportartikelhändler Hervis endgültig Ladenschluss. Weil sich der Konzern auf den Standort in den City Arkaden konzentrieren wollte, wurde die Filiale in der Klagenfurter Durchlaßstraße Ende des Vorjahres aufgegeben. Nun steht fest, wer die Fläche übernimmt: Die Drogeriemarktkette dm eröffnet dort im heurigen Herbst ein neues Geschäft. Das bestätigt Pressesprecher Stefan Ornig gegenüber der Kleinen Zeitung.

Die neue Filiale im Interspargebäude umfasst mehr als 700 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das Sortiment reicht von Schönheit und Gesundheit über Ernährung bis hin zu Haushaltsartikeln. Geplant sind neben dem regulären Kassenbereich auch drei Selbstbedienungskassen sowie eine Abholstation für Online-Bestellungen. Zudem sollen ein Wickeltisch und eine Stillecke eingerichtet werden. Laut dm werden in dem neuen Markt zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sein.

6800 Mitarbeiter in Österreich

Mit dem Einzug von dm bleibt eine große Handelsfläche im Interspargebäude weiterhin genutzt. Einen genauen Eröffnungstermin nennt das Unternehmen derzeit noch nicht. Auch zur Höhe der Investitionskosten für den neuen Standort werden keine Angaben gemacht.

Dm ist in Österreich seit 1976 vertreten. Damals eröffnete am Linzer Taubenmarkt die erste Filiale des Unternehmens. Heute betreibt dm hierzulande rund 400 Filialen und beschäftigt etwa 6800 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte das Unternehmen in Österreich einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. In der Ländergruppe dm Österreich und verbundene Länder lag der Umsatz bei 5,85 Milliarden Euro.