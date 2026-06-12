Ein ungewöhnlicher Zwischenfall hat an einem beliebten Strand in der Nähe der italienischen Küstenstadt Rimini für Aufsehen gesorgt. Während zahlreiche Urlauber das sonnige Wetter genossen, erschien plötzlich ein großer Bienenschwarm über dem Strandbereich. Mehrere Tausend Bienen kreisten zunächst über den Liegen und Sonnenschirmen, bevor sie sich schließlich auf einem der Schirme niederließen.

Innerhalb weniger Minuten verwandelte sich der Schirm in einen Sammelplatz für die Insekten. Viele Urlauber näherten sich zunächst neugierig dem ungewöhnlichen Schauspiel und zückten ihre Smartphones, um Fotos und Videos zu machen.

Bereich abgesperrt

Da jedoch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Tiere sich bedroht fühlen und aggressiv reagieren könnten, entschieden die Verantwortlichen, den Bereich vorsorglich abzusperren. So sollte verhindert werden, dass Badegäste dem Schwarm zu nahe kommen.

Zur Lösung des Problems wurde ein Imker hinzugezogen. Dieser erkannte schnell, dass sich vermutlich die Bienenkönigin inmitten des Schwarms befand. Er sammelte einen Teil der Bienen vorsichtig ein und setzte sie in einen bereitgestellten Bienenstock. Da sich die übrigen Tiere an ihrer Königin orientieren, dauerte es nicht lange, bis auch der restliche Schwarm folgte.

Gestochen wurde von den summenden „Gästen“ übrigens niemand.