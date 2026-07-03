Seit dem Jahr 2000 ist der internationale Wettbewerb „Best of Riesling“ als Riesling-Weltmeisterschaft in der Weinwirtschaft bekannt. Bei „Meiningers Best of Riesling 2026“ bewiesen heuer knapp 1300 Winzerinnen und Winzer aus aller Welt ihr Können.

Der Riesling Ried Edelschuh 2023 aus dem Weingut von Gerhard und Marion Wohlmuth wurde nun beim Bewerb mit dem Sonderpreis „Bester Europäischer Riesling trocken“ ausgezeichnet. Somit kommt Europas bester Riesling aus einer der extremsten Einzellagen Österreichs: Bei 90 Prozent Gefälle führt Winzer Gerhard Wohlmuth aus dem steirischen Sausal jeden Arbeitsschritt von Hand aus.

Winzer in den Top-Rängen bei Wein-Bewertung

Das aufwändige Handwerk sowie der karge Boden aus schwarzem und rotem Schiefer gehören zu den Geheimnissen des „Riesling Ried Edelschuh 2023“ von Gerhard und Marion Wohlmuth. Mit der aktuellen Auszeichnung etablieren sich Gerhard und Marion Wohlmuth nun an der Spitze der besten Weingüter Österreichs. Das bestätigt auch die neue Ausgabe des Falstaff Weinguides 2026/27, in der das Weingut mit der neuen Höchstbewertung (5 von 5 Sternen) zu den besten Weingütern des Landes zählt.

Winzer Gerhard Wohlmuth © Ingo Pertramer

Auch die Kleine Zeitung hat kürzlich zur Weinkost geladen – alle Siegerinnen und Sieger finden Sie hier.