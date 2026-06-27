Der ORF ist eine Verdichtung von Österreich. Das gilt für die guten und schlechten Seiten des Landes und seines Rundfunks. Er heißt noch so, obwohl die Generationen, die er am schwersten erreicht, den Begriff kaum noch kennen. Ebenso gestrig verlaufen die Diskussionen um diese nationale Einrichtung. Am intensivsten ist der Streit über ihr Personal. Nach der Kür von Clemens Pig zum nächsten Chef gilt das veröffentlichte Interesse vor allem der zweiten Reihe – den 13 Direktoren auf dem Küniglberg und in den Landesstudios. Sie werden wahrscheinlich am 21. Juli bestellt. Hinter den Kulissen jedoch wird wie bei einer russischen Matrjoschka-Puppe Schicht um Schicht das Eingemachte freigelegt.

Während die FPÖ Klagen gegen die Wahl ihres Nachfolgers vorbereitet, kündigt Noch-ORF-Generalin Ingrid Thurnher Klagen gegen den Wegfall der finanziellen Kompensation für den Vorsteuerabzug an. Denn dadurch verliert das Milliarden-Unternehmen 93 Millionen Euro. Dass es im Gegenzug 780 statt bisher 710 Millionen aus ORF-Beiträgen verwenden kann, wird weniger verlautbart. Doch ein erster Sparplan ist bekannt: ORF III büßt die Hälfte seines vergleichsweise geringen Budgets ein. Das ist dem breiten Publikum gleichgültig, weil ORF 2 und ORF 1 acht- bzw. viermal so viel Marktanteil haben. Die Hauptzielgruppe des 2,6-Prozent-Programms für Kultur und Information dürfte aber den Aufstand proben. So wie die noch kleinere Klientel von FM4, falls dieses Radioangebot gekürzt werden sollte.

Quoten-Konkurrenz zu den Privatsendern

Diese vorhersehbaren Sturmläufe sind inhaltlich berechtigt, kommen aber zu spät. Sie hätten vor Gründung solcher Programme starten müssen, die kompensieren, was ORF 1 und Ö3 aufgehört hatten, an Inhalt zu bieten. Erst ihre angesichts des Monopolverlusts vollzogene Trimmung auf Quoten-Konkurrenz zu den Privatsendern war der Auslöser für ORF III und FM4. Beruhigungspillen für ein sehr unterschiedliches, aber gleichermaßen anspruchsvolles Publikum mit überproportionaler öffentlicher Wirkmacht. Es hat sich der Kommerzialisierung der Hauptsender kaum widersetzt und das Trostpflaster akzeptiert. So wie es umgekehrt zuletzt die positive Rückentwicklung von ORF 1 zu wenig würdigte.

Wenn nun die Nischen dieser Eliten gefährdet sind, muss das kein Verlust guter Inhalte sein. Denn sie bieten die Chance zur Verbesserung der Hauptprogramme. Der ORF kann das. Um es zu tun, braucht er aber Druck vom Publikum. So wie der ORF lieber in alten Bahnen läuft, steigen die Gebührenzahler eher gegen als für etwas auf die Barrikaden. Dieses Verhaltensmuster ist hier so falsch wie beim größeren Ganzen – der Politik.