Der Schritt war längst überfällig, und es ist erstaunlich, dass er erst jetzt kommt. Die rigide, traditionelle Struktur des ORF mit ihren vier Direktionen und der Information als Anhängsel beim Generaldirektor geht noch auf die Nullerjahre zurück. Allein, dass die für den künftigen Unternehmenserfolg immens wichtigen Digital-Agenden heute noch auf drei von vier Direktionen verteilt sind, während es für das „alte“ Medium Radio eine eigene Direktion gab, ist nicht gerade fortschrittsorientiert.

Der designierte ORF-Chef Clemens Pig hat wie vorgesehen als erste Amtshandlung die vier zentralen Direktionen ausgeschrieben. Ihre Zahl basiert auf dem ORF-Gesetz, nicht aber ihre Geschäftsverteilung. Bisher gab es diese Direktionen: Programm, Radio, Technik und die kaufmännische Direktion. Pig hat sich in seiner Ausschreibung jedoch nicht an die klassische Verteilung gehalten. Vielmehr hat er, sozusagen im Vorbeigehen, eine ORF-Reform in die Wege geleitet, die das Haus nachhaltig verändern könnte. Im neuen ORF heißen die Direktionen künftig: „Programm und Brands“, „Audience und Plattformen“, „Technologie und Innovation“ und „Finanzen und Verwaltung“.

Dahinter steckt jedoch mehr als der Austausch von ein paar Türschildern. Die neue Struktur nimmt zwar dem Bereich Radio den Status einer eigenen Direktion, dafür ist der entstehende Komplex „Audience und Plattformen“ der wohl spannendste Bereich. Dort bündeln sich alle zukunftsrelevanten digitalen Bereiche unter einem Dach: ORF ON, ORF Sound, Podcasts, Distribution, Daten, User Experience (UX) sowie Research und Zielgruppenmanagement. „Podcasts“ bedeutet dabei die abrufbaren Audioformate, „Distribution“ die Verteilung der Inhalte auf Kanäle und Plattformen, „Daten“ zeigen, wie Angebote tatsächlich genutzt werden, und „UX“ beschreibt die Nutzererfahrung in Apps und Webangeboten. Der Bereich „Research“ liefert Markt- und Publikumsforschung, und Zielgruppenmanagement versucht, die passenden Angebote für die richtigen Gruppen zu entwickeln – was künftig immer wichtiger wird. Die neue Direktion ist daher die Schaltstelle zwischen Programm, Nutzung und digitaler Zukunft. Ihr Erfolg oder Misserfolg könnte die Relevanz des ORF in den nächsten zwei Jahrzehnten definieren.

Verwaltung und Entwicklung von ORF-Marken

Und was ist mit den anderen Direktionen? Auch „Programm und Brands“ ist mehr als die nunmehrige Programmdirektion. Hier werden nicht mehr nur Sendungen geplant, sondern ORF-Marken geführt. Kultur, Sport, Unterhaltung, Magazine oder Religion sollen über verschiedene Ausspielwege hinweg erkennbar bleiben. Auffällig ist, dass dort auch „Newsgathering“ auftaucht, während auch Pig wie seine Vorgänger die Informationsagenden bei sich behält.

„Finanzen und Verwaltung“ ist noch am ehesten die Fortsetzung der kaufmännischen Direktion: Finanzen, Controlling, Beteiligungen, Beschaffung und Liegenschaften bleiben dort. Aber auch Programmeinkauf und Rechtemanagement liegen hier. Das mag etwas spröde klingen, entscheidet aber darüber, was der ORF wie lange und auf welchen Plattformen zeigen darf. Für die digitale Verwertung ist das zentral.

„Technologie und Innovation“ ist die Technikdirektion in modernerem Gewand. Neben Anlagen, Infrastruktur und Produktionsbetrieb geht es auch um IT und Innovationsmanagement. Im besten Fall wird Technik damit vom reinen Sendebetrieb zur Entwicklungsabteilung des Hauses. Im schlechteren Fall ist es dieselbe Werkstatt mit größerem Schild an der Tür.

Schwarz-rote „Sideletter“ als Vergangenheit?

Im Laufe des Monats entscheidet sich außerdem, wer die Personen sein werden, die ab 2027 die vier Direktionen leiten. Eines ist klar: Zum kolportierten „Sideletter“, auf den sich die Koalition geeinigt haben soll – Technik und kaufmännische Direktion: schwarz, Programm und Radio: rot –, passt das alles nicht mehr. Auch die dafür kolportierten Namen sind teils nur mehr schwer vorstellbar. Immerhin war die Radiodirektion bisher eher etwas für Frühstücksdirektoren, nun wird sie zum digitalen Steuerzentrum.

Pig hat daher eine Personalberatungsagentur mit der Bewertung der Bewerbungen beauftragt und die Bestellung seines Teams im Stiftungsrat auf August verschoben. Fraglich ist also, ob nach der Strukturreform auch eine politische Emanzipation folgt. Das wäre die nächste große Überraschung durch den neuen Generaldirektor – und wohl nicht das schlechteste Omen für seine künftige Amtsführung.