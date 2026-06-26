Wieso braucht der ORF in einem kleinen Land neun Landesstudios? Ist das nicht viel zu viel Bürokratie und gar Neunfach-Gleisigkeit? Diese Kritik kommt in der ORF-Debatte mit schöner Regelmäßigkeit. Meist von Menschen aus Wien, die es aus ihrem Weltbild heraus nicht anders wissen. Ihnen sei ein Großereignis eines Landesstudios ans Herz gelegt. Wer einmal die Zugkraft der lokalen ORF-Marken erlebt hat, die ohne allzu großen Aufwand fünfstellige Besucherzahlen mobilisieren können, hält sich mit solchen Aussagen künftig zurück. Denn die Bedeutung der Landesstudios erschöpft sich nicht in Nachrichtensendungen und regionalem Radio. Viele von ihnen sind längst zu kulturellen Institutionen ihrer Bundesländer geworden. Sie organisieren Konzerte, Diskussionen, Publikumsveranstaltungen und große TV-Events, die weit über ihr eigentliches Aufgabengebiet hinausreichen.

Mit der Bestellung von Clemens Pig zum Generaldirektor geht der ORF in die nächste Runde seiner Neuaufstellung. Und sie ist nicht weniger bedeutend als die Wahl an der Spitze. Neben vier zentralen Direktionen werden auch die Chefs der Landesstudios neu bestellt. Positionen, die gleichermaßen wichtig wie heikel sind und nahe an der lokalen Politik liegen. Oft auch zu nahe, wie die Skandale der vergangenen Jahre gezeigt haben.

Landesdirektoren sind ein bisschen wie Landeshauptleute: Landeskaiser in ihrem Bereich. So will es das ORF-Gesetz. Sie verantworten Radio, regionale Fernsehproduktionen, Personal und den laufenden Betrieb ihrer Studios. Ihnen unterstehen rund 80 bis 120 Mitarbeiter ebenso wie die Einrichtungen und Produktionsabläufe. Gleichzeitig vertreten sie den ORF nach außen und bewegen sich in einem Umfeld, in dem Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien eng miteinander verflochten sind. Da baut man zwangsläufig Kontakte und Netzwerke auf, die weit über jede journalistische Aufgabe hinausreichen. Der Landesdirektor ist Manager, Repräsentant und öffentliche Figur zugleich. Und nur einer Person unterstellt: dem Generaldirektor in Wien. Und Wien ist gelegentlich weit weg.

Früher gab es offiziell eine „Anhörung“ der Landeshauptleute

Diese Nähe zur Politik sorgt immer wieder für Reibungsflächen. Noch vor wenigen Jahren sah das ORF-Gesetz vor, dass Landeshauptleute vor der Bestellung eines Landesdirektors „anzuhören“ sind. Ein gesetzlicher Euphemismus, denn jeder weiß, was realpolitisch gemeint ist: Es ist eine Einigung zu erzielen. Der Passus wurde inzwischen gestrichen, doch es ist ein offenes Geheimnis, dass etwa der Landeshauptmann des Burgenlandes Landesdirektor Werner Herics schon länger loswerden möchte. Ob Generaldirektor Pig die kolportierten „Spannungen“ durch einen Transfer löst?

Wie sensibel die Rolle eines Landesdirektors sein kann, zeigte der Fall des ehemaligen niederösterreichischen ORF-Chefs Robert Ziegler. Chats, Mails und interne Dokumente wurden öffentlich und zeichneten ein Sittenbild: nachträgliche Eingriffe in Beiträge, Vorgaben für die politische Berichterstattung und eine enge Abstimmung mit politischen Akteuren. Ziegler bestritt die Vorwürfe stets – gehen musste er dennoch.

Auch Landesdirektor Gerhard Koch (Steiermark) geht mit Ende 2026 in Pension © Schoettl

Für manche Akteure hat sich eine Amtsperiode im Landesstudio jedoch ausgezahlt: Monika Lindner wechselte 2002 aus Niederösterreich direkt an die Spitze des ORF. Dort beerbte sie Generalintendanten Gerhard Weis, der in den 90er-Jahren ebenfalls Landesdirektor war, allerdings in Wien.

Wie bedeutend die Landesstudios sind, zeigt auch ein Blick auf die Finanzen. Laut aktuellem Finanzplan verfügen die neun Studios zusammen über ein jährliches Finanzvolumen von rund 170 Millionen Euro, also rund 15 Prozent des ORF-Budgets. Davon kommen etwa 132 Millionen Euro vom ORF, weitere 37 Millionen Euro aus eigenen Erlösen. Jeder vierte ORF-Mitarbeiter arbeitet in einem Landesstudio. Sie sind damit nicht bloß Außenstellen, sondern einer der größten Bereiche des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wer ein Landesstudio führt, steht an der Spitze einer Organisation mit beträchtlichem Budget, eigenem Personalapparat und erheblicher Bedeutung für das öffentliche Leben eines Bundeslandes.

Symbol: die Landesstudios des ORF, hier die Steiermark von oben © zepp-cam

Die nächste Machtprobe des ORF wird also nicht nur am Wiener Küniglberg entschieden. Sie wird auch in St. Pölten, Graz, Innsbruck, Klagenfurt und den anderen Landesstudios ausgetragen. Dort, wo der ORF tief in den Regionen verwurzelt ist – und wo ein wesentlicher Teil seiner Machtbasis liegt.