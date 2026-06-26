Knapp drei Wochen hat es gedauert, jetzt ist die DNA ausgewertet und bestätigt: Es war ein Wolf, der ein Schaf am Gumpeneck gerissen hat. Die Meldung über den Vorfall war – wie berichtet – am 6. Juni eingegangen, ein Rissbegutachter hat den Kadaver noch am selben Tag in Augenschein genommen.

„Wieder acht tote Schafe“

Der Tauplitzer Landwirt Franz Lackner hat nach Bekanntwerden des Risses seine Schafe vom Berg wieder nach Hause geholt. Und dort werden sie wohl auch bleiben. Immerhin habe er von einem Bauern gehört, dass am Donnerstag wieder acht tote Schafe auf dem Berg am Rande der Sölktäler gefunden worden seien. „Ich habe meine Tiere jetzt einen Monat daheim, eine Woche waren sie nur oben. Mir geht das Futter auf der Weide aus, jetzt muss ich die Schafe im Stall einsperren und Futter kaufen“, sagt er.

Auch andere Bauern hätten ihre Tiere heimgeholt, ob sie schon wieder aufgetrieben haben, „weiß ich nicht. Es muss aber so sein, sonst wären nicht wieder so viele tote gefunden worden“, sagt Lackner.

„Abklärung ist im Laufen“

Seitens der Bezirkshauptmannschaft heißt es dazu Freitagmittag: „Eine Abklärung ist bereits im Laufen“, ein Rissbegutachter habe sich auf den Weg aufs Gumpeneck gemacht. Gröbmings Expositurleiter Michael Schachner appelliert, Riss-Verdachtsfälle umgehend zu melden. Denn es geht nicht nur um Entschädigung, „sondern auch um Monitoring“. Möglich sei eine Meldung bei den Rissbegutachtern direkt – eine Liste gibt es auf der Website des Landes Steiermark –, aber auch bei Polizeidienststellen, die dann ihrerseits einen Experten verständigen.

Michael Schachner, Leiter der Expositur Gröbming © Florian Schippek

Dass eine sofortige Meldung wichtig sei, hat Franz Grießer, Leiter der Abteilung 10 Land- und Forstwirtschaft des Landes Steiermark, bereits Anfang Juni bekräftigt. Betreffend des Wolfes, der das Schaf am Gumpeneck gerissen habe, sagt er: „Stufe zwei ist gestartet: Ortsansässige Jäger sind aufgefordert, ihn zu vergrämen, wenn er in ihr Gesichtsfeld kommt.“

Verdachtsfälle zu melden, hätte beschleunigt

Und er ergänzt: „Die Ergreifung diese Maßnahme wäre schneller gegangen, wenn die Verdachtsfälle am Gumpeneck sofort gemeldet worden wären.“ Denn schon bevor das gerissene Schaf am 6. Juni gemeldet worden war, hat man dort Kadaver gefunden. „Nachdem wir das aber erst 14 Tage später erfahren haben, haben wir davon keine Proben mehr nehmen können.“

Was man sich aber auf jeden Fall noch anschauen könne – und werde –, sei der Sender, den das am 6. Juni gefundene Schaf getragen habe. „Wir lassen den Tracker auswerten. Dann kann man sagen, ob das Tier zuletzt gestresst war, ob es zu einer Jagd gekommen ist. Wir können herausfinden, wie das Bewegungsmuster ausgesehen hat, bevor es gerissen wurde“, erklärt der Abteilungsleiter.

Wolf wird im Auge behalten

Und in puncto Wolf ergänzt er: Sollte der Beutegreifer weiterhin Nutztiere reißen oder „sich Richtung Risikowolf entwickeln, sprich etwa Menschen gegenüber unprovoziert gefährliches Verhalten zeigen“, dann werde „von Sachverständigen beurteilt, ob eine gesetzliche Voraussetzung zur Entnahme besteht“.