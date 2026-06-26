Bereits am Freitag traf Hausherr und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz auf „seinem“ Ring in Spielberg ein und sorgte so erstmals für einen Promi-Flair im Fahrerlager. Der Österreicher kam logischerweise mit Freundin Victoria Swarovski an. Beide spazierten am Freitag vor dem ersten Training durch das Fahrerlager und gingen in Richtung Red-Bull-Motorhome.

Auch Victoria Swarovski kam an den Ring © IMAGO

Mateschitz erwartet Besuch

Schon in den vergangenen Jahren war das Traumpaar immer auf dem Red Bull Ring zu Gast und zog dabei die Blicke auf sich. In diesem Jahr ist Mark Mateschitz aber nicht nur als Hausherr, sondern auch als Entscheidungsträger zu Gast. Denn auch RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Mehrheitseigentümer Chalerm Yoovidhya haben sich für den Großen Preis von Österreich angesagt.

Gemeinsam will man Geschlossenheit in der Bullen-Führung zeigen und um Superstar Max Verstappen kämpfen. Der Niederländer hat zwar einen Vertrag bis 2028 bei Red Bull, eine Ausstiegsklausel könnte aber für einen früheren Abschied sorgen. Genau das will man bei Red Bull aber verhindern.