Er sitze gerade am Traktor und sei am Weg Richtung Donnersbachwald, in die hintere Mörsbachalm, berichtet Franz Lackner. „Ich hole meine Schafe wieder runter.“ Der Grund dafür? Er habe erfahren, dass der Wolf am Gumpeneck, einem nur wenige Kilometer Luftlinie entfernten Zweitausender im Sölktal, kürzlich zwölf Schafe gerissen habe. „Der treibt sich schon seit April bei uns rum“, sagt der Landwirt über den großen Beutegreifer.

27 Tiere habe er aufgetrieben, vor einer Woche erst. Andere, die ihre Schafe erst dieses Wochenende auf die Alm bringen wollten, hätten aufgrund der Gerüchte über die Risse dann davon abgesehen. „Wir haben 100, 150 Jahre ohne dieses Vieh gelebt und jetzt ist er wieder da, weil sich ein paar Leute den Wolf einbilden“, ärgert sich Lackner. „Es soll mir einer sagen, welchen Nutzen der Wolf hat.“

Meldung über potenziellen Riss

Expositurleiter Michael Schachner bestätigt einen potenziellen Riss © KLZ / Veronika Höflehner

Michael Schachner, Leiter der Expositur Gröbming der Bezirkshauptmannschaft Liezen, bestätigt, dass am Samstag eine Meldung über einen potenziellen Wolfsriss am Gumpeneck eingegangen sei. Ein Rissbegutachter habe noch am selben Tag eine Befunderhebung durchgeführt. Die dabei entnommenen DNA-Proben seien bereits eingeschickt worden, die Ergebnisse würden direkt an die für Land- und Forstwirtschaft zuständige Abteilung 10 des Landes Steiermark übermittelt werden.

Erst kürzlich Riss in Bad Ischl

Er habe von den potenziellen Rissen am Gumpeneck noch nichts gehört, sagt Albin Blaschka, der Geschäftsführer des in Irdning beheimateten „Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs“. Sobald es eine offizielle Bestätigung dafür gebe, werde aber natürlich auch die 2019 von Bund und Ländern gegründete Fachstelle für den Umgang mit großen Beutegreifern davon informiert.

Es gebe aktuell auch keine Nachweise dafür, dass sich ein Wolf oder mehrere Wölfe im Bezirk Liezen aufhalten. Möglich sei das aber durchaus, so Blaschka, habe es doch erst vor einigen Wochen etwa in Bad Ischl einen Riss gegeben. Für einen Wolf, der in 24 Stunden bis zu 100 Kilometer zurücklegen kann, sei das keine große Entfernung. Auch in Salzburg, im Bereich des Hochkönigs, habe es in jüngerer Vergangenheit Risse gegeben.