Ein 64-jähriger Kärntner aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am Sonntag mit seinem Auto in den Turracher See gestürzt und ertrunken. Am Abend informierte die steirische Polizei über die dramatischen Hintergründe des Unglücks. Demnach hatte der Mann am Steuer einen epileptischen Anfall erlitten und war mit hoher Geschwindigkeit in den See gerast.

Der 64-jährige Oberkärntner war gegen 14.30 Uhr von Kärnten kommend auf der B 95 unterwegs, als er im Bereich der Passhöhe „höchstwahrscheinlich einen epileptischen Anfall erlitten“ haben dürfte, wie die Polizei mitteilt. Das nun führerlos gewordene Auto beschleunigte und rammte ein abgestelltes Fahrzeug. Fußgänger in diesem Bereich verfehlte der Wagen nur knapp.

Auto versank nach rund 100 Metern im Wasser

Kurz nach der Landesgrenze kam das Auto mit hohem Tempo von der Fahrbahn ab und stürzte in den Turrachersee. Dort überschug es sich und versank nach rund 100 Metern im Wasser.

Ersthelfer alarmierten sofort die Rettungskräfte. Ein Mitglied der FF Ebene Reichenau sei beim Eintreffen am Unfallort sofort ins Wasser gesprungen, um den 64-Jährigen herauszuholen, berichtet Robert Koban von der Freiwilligen Feuerwehr Krumpendorf. Doch der Autoinsasse konnte von den Feuerwehrtauchern noch tot aus dem Auto geborgen werden.

Taucher suchten nach weiteren Personen

Weil man anfangs eine weitere Person im Wasser vermutet hat, wurde die Suche bis etwa 17.30 Uhr fortgesetzt, berichtet ein Sprecher der Polizei. Dann gab es vorerst Entwarnung von den Tauchern der Feuerwehr. „Wir haben im Wasser alles großflächig abgesucht, aber es konnte keine zweite Person gefunden werden, wir gehen momentan alle davon aus, dass der Mann alleine im Fahrzeug war“, berichtet Koban, der als Taucheinsatzleiter vor Ort war. Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrleute am Ufer und im See.

Sperren und Hubschrauber

Rund um die Unfallstelle mussten Straßensperren eingerichtet werden. Der Hubschrauber hat Rettungstaucher zur Unfallstelle gebracht. Die ARA-Flugrettung, Einsatztaucher der FF Krumpendorf, der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und viele weitere Feuerwehren aus der Umgebung standen im Einsatz, Wasserrettung, Rettung und Polizei waren ebenso vor Ort.

Die Angehörigen des Opfers wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Nach einer Untersuchung durch einen Arzt gab die Staatsanwaltschaft Leoben die Leiche zur Beerdigung frei.

Der Turracher See oder Turrachsee ist ein Gebirgssee auf der Turracher Höhe an der Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark. An seiner tiefsten Stelle ist er rund 33 Meter tief, die durchschnittliche Tiefe beträgt 13,6 Meter.