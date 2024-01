Die Tat soll zwischen 20. und 27. Dezember 2023 passiert sein. In diesem Zeitraum stiegen bislang unbekannte Täter in eine versperrte Werkstätte eines Feriencamps in Döbriach am Millstätter See ein, berichtete die Polizei in der Vorwoche. Dort machten die Täter fette Beute. Gestohlen wurden unter anderem zwei Traktoren, mehrere Rasenmäher, Elektrobikes sowie andere Gerätschaften. Brisantes Detail: Im Herbst, nur wenige Monate zuvor, wurde ein Zentralschlüssel zum Areal, welcher auch das Schloss der Werkstätte sperrt, gestohlen. Ob dieser Diebstahl im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, wird derzeit noch geprüft.