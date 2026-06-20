Keine fünf Kilometer Luftlinie beträgt die Strecke vom legendären Viktor-Adler-Markt im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten bis zum Ballhausplatz, um den herum die Machtzentren der untergegangenen Monarchie und der aktuellen Republik aufgereiht sind. Jörg Haider hat den Kraftort der Sozialdemokratie in den 1990er-Jahren symbolisch entrissen, jetzt ist sein Erbe und Neuinterpret Herbert Kickl drauf und dran, die ganze Republik zu erobern. Da kommt der 70. Geburtstag der Freiheitlichen gerade recht.

Die einstige Rand- und Nischenpartei nutzt die Feierlichkeiten für eine Demonstration ihres neuen Selbstbewusstseins im Herzen der Hauptstadt mit einem Festakt in der Hofburg und einem Volksfest auf dem glühend heißen Platz vor dem Stephansdom. Mehr symbolische Inbesitznahme der identitätsstiftenden Symbole dieses Landes ist fast unmöglich. Die Liste der Ehrengäste in der ersten Reihe der Hofburg legte dann allerdings Zeugnis einer anderen Realität ab: Neben dem eben abgewählten Ungarn Viktor Orbán, der sich stolz zeigte, dass sein Land keine Migranten habe, saßen da unter anderem Geert Wilders, der sich geehrt zeigte, die „Helden der FPÖ“ und „meinem guten Freund Herbert Kickl“ eine absolute Mehrheit als „patriotischer Volkskanzler“ prognostizierte, weil „Österreich Österreich bleiben“ müsse; auch AfD-Co-Chefin Alice streute dem Jubilar Rosen und bezeichnete die FPÖ wie AfD als „Beschützer unserer Völker“. Tschechiens Premier Andrej Babiš schickte eine Grußbotschaft per Video. Für das schöne Bild der guten alten Zeiten sorgte dann Roberto Blanco vor dem Dom.

Die FPÖ als Fleisch vom Fleisch der Zweiten Republik

Mit der Sause sind die Blauen spät dran, der eigentliche Gründungsparteitag fand am 7. April 1956 statt, als sich der Verband der Unabhängigen in die FPÖ verwandelte. Damit einher ging eine Stärkung des (deutsch-) nationalen Lagers, erster Parteiobmann wurde mit Anton Reinthaler ein ehemaliger überzeugter Nationalsozialist. In den Jahrzehnten danach integrierten sich die Freiheitlichen, trotz ständig wiederkehrender rechtsextremer Grenzverletzungen Schritt für Schritt in die Strukturen der von ÖVP und SPÖ dominierten Zweiten Republik. Beide Großparteien versuchten abwechselnd die Kleinpartei für die eigenen Zwecke gegen den Gegner zu instrumentalisieren – und die FPÖ war williger Partner. Bruno Kreisky wäre ohne blaue Hilfe nie zum roten Sonnenkönig aufgestiegen. Gegengeschäfte selbstredend inklusive. Das gilt auch dreißig Jahre später für den schwarzen Reformkanzler Wolfgang Schüssel, vom türkisen Hoffnungsträger Sebastian Kurz nicht zu reden. Dazwischen war die FPÖ immer wieder auch Stachel im Fleisch einer verfilzten Republik – und filzte aber eben immer wieder auch selbst mit.

Von diesem zweiten Teil ihrer langen Geschichte war in der herabgekühlten Hofburg nichts zu hören. Die FPÖ inszeniert sich als ewige Trutzburg der wahren patriotischen Werte. Entsprechend beschreibt auch Eröffnungsredner Mario Kunasek, der steirische Landeshauptmann, den blauen Weg als erfolgreichen Widerstandskampf gegen ein feindliches System und preist „freiheitlich zu sein als Überlebensmodell“ an.

Mit der Freiheit zur Macht

Die Freiheit bezeichnete denn auch der Parteichef in seiner Festrede als „Seele unserer Partei“, deren Aufgabe es sei, die Heimat zu schützen. Dabei sparte er weder an Pathos noch an zitierten Geistesgrößen, Heidegger und Nietzsche inklusive. Der Staat habe den Freiheiten der Einzelnen zu dienen, aber nicht zu bevormunden – von der Verfügungsgewalt über das eigene Vermögen über die Erziehung der eigenen Kinder bis zum Impfen des eigenen Körpers. Als zweites Herzstück freiheitlicher Politik bezeichnete Kickl die Verteidigung der nationalen Souveränität, die über der EU wie internationalen Gerichten zu stehen habe. Kickl warnte zudem vor dem Verlust nationaler Homogenität und Identität, was mit dem Ende der europäischen Nationalstaaten gleichzusetzen sei.

Im Hier und Heute sind Kickl und die FPÖ auf jeden Fall ihrem Traum von der Macht nah wie nie. Mehr noch: Sie sind in der Verantwortung in fünf der neun Bundesländer und zahllosen Kommunen. Aber Macht ist in Demokratien – und ganz besonders zwischen Neusiedler und Bodensee – verlässlich nur relativ, nie absolut. Der Kanzler ist nur Erster unter Gleichen in einer Koalitionsregierung, die im Ministerrat nur einstimmig Beschlüsse fassen kann. Und dann sind da noch die Länder, Sozialpartner, Gerichte und die EU, die nichts anderes ist als eine Gemeinschaft aus verpflichtenden Verträgen quer durch alle Lebensbereiche. Entsprechend sieht er auch in der liberalen Demokratie einen „Kampfbegriff der Linken“, dem er die Durchsetzung der direkten Demokratie entgegensetzen will. „Systemwechsel“ ist sein erklärtes Programm.

Für einmal sind sich sogar die FPÖ selbst und ihre entschlossensten Kritiker einig: Wenn diese Partei nur endlich könnte, wie sie wollte, dann, ja dann, heißt‘s „Gute Nacht, Zweite Republik!“ Der einzige – und, zugegen, nicht ganz unwesentliche Unterschied ist: Für die FPÖ bricht dann ein neues Paradies an, in dem nicht nur sprichwörtlich Milch und Honig fließen werden; ihre Gegner sehen darin den Aufbruch in ein neues autoritäres Zeitalter an. Ob die Gegner oder Anhänger der Partei recht haben – oder am Ende keiner von beiden –, wird die Zukunft weisen. Zum 75. und 80. Geburtstag der FPÖ werden wir uns alle verlässlich miteinander wundern. So oder so.