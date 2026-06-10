Mehr als ein Jahr lang wurde nach einem neuen Pächter für die Gastronomie im Villacher Kulturhof gesucht. Nun ist dieser gefunden: Georg Peters übernimmt das Lokal im Innenhof und eröffnet am 24. Juni Villachs erstes „Konsulat für Kaffee und Kultur“. Unterstützt wird er von seinem Bruder Jan Peters.

Beruflich ein „bunter Hund“

Der neue Betreiber ist 45 Jahre alt, lebt in Villach und beschreibt seinen beruflichen Weg selbst als ungewöhnlich. „Ich bin ein bunter Hund, was das Berufsleben angeht“, sagt er. Viele Jahre habe ihn aber eine Leidenschaft begleitet, die nun zum Mittelpunkt seines ersten Gastroprojekts wird: die Liebe zum Kaffee.

Zuletzt war Peters bei der Firma Spidercam in St. Jakob tätig, einem Unternehmen für Seilkamera Robotik, das ursprünglich von seinem Vater gegründet wurde. Dort durchlief er mehrere Stationen, etwa Marketing und Business-Development. Nach einer kreativen Pause sei für ihn klar gewesen, dass es Zeit für etwas Neues ist.

Auf den Kulturhof stieß Peters über ein Inserat. „Der Innenhof ist bombastisch und ich habe mich in das Potenzial verliebt.“ Der Name des Lokals hat eine persönliche Vorgeschichte. Peters hatte sich auch für den konsularischen Dienst beworben, scheiterte aber in der letzten Runde des Bewerbungsprozesses. „Ich dachte mir, zumindest den Namen nehme ich mit nach Villach.“

Der Innenhof soll mit vielen Pflanzen zu einer grünen Oase in der Innenstadt werden © KLZ/Klaus Steiner

Innenhof als grüne Oase

Aktuell laufen Renovierungs- und Umgestaltungsarbeiten. Peters konzentriert sich anfangs bewusst auf die Gastronomie oben im Innenhof, punktuell will er aber auch Veranstaltungen im Kulturhofkeller betreuen. Geplant ist ein Ort, der tagsüber von Spezialitätenkaffee und hausgemachten Mehlspeisen lebt. Am Abend soll sich das Konsulat ein Stück weit in eine Weinbar verwandeln, mit einer kleinen feinen Auswahl, dazu Toast und Empanadas.

Der Gastgarten wird ebenfalls verändert. Pflanzen sollen den Innenhof zu einer grünen Oase machen, eine Beschattung ist gerade im Entstehen. Mittels Whatsapp-Community sollen Gäste direkt informiert und an das Lokal gebunden werden.