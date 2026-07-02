Mit der Schließung des Billa-Marktes in der Nikolaigasse im vergangenen Dezember verloren die unmittelbaren Anrainerinnen und Anrainer einen direkten, fußläufig erreichbaren Nahversorger. Damit ist jetzt Schluss, denn am 1. Juli wurde am Standort nach einer nur dreimonatigen Umbauphase ein neuer Spar-Markt in Kooperation mit der Perspektive Handel Caritas gGmbH (gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung) eröffnet. Im Zuge der Neueröffnung wurde ein anderer Spar in Villach bereits geschlossen: Jener in der Tiroler Straße, der zehn Jahre lang am Standort betrieben wurde.

Einkaufen mit sozialem Mehrwert

Der Standort von wird von der selbstständigen Spar-Kauffrau Perspektive Handel Caritas gGmbH geführt. Dabei handelt es sich um ein sozialwirtschaftliches Projekt, das Menschen neue berufliche Chancen im Handel eröffnet und somit wirtschaftliche Tätigkeit mit sozialem Engagement verbindet. Das Kernteam rund um Marktleiter Alexander Eggarter wird künftig 25 bis 30 Transitarbeitskräfte bei ihrer Ausbildung unterstützen. Der Markt in Villach wird als sozialökonomischer Betrieb im Auftrag des AMS Kärnten betrieben und zusätzlich durch das Land Kärnten unterstützt.

Bei der Eröffnung dabei: Spar Kärnten und Osttirol-Geschäftsführer Andreas Ender, Caritasdirektor Ernst Sandriesser, Perspektive Handel Caritas Geschäftsführer Wolfgang Scheidl, Spar-Filialleiter Alexander Eggartner, Wolfgang Haberl vom AMS, Landtagsabgeordnete Stefanie Ofner sowie Spar-Vorstand Marcus Wild © KK/Spar, Gernot Gleiss

Geöffnet ist der Markt von Montag bis Freitag von 06.50 bis 19.00 Uhr sowie samstags von 06.50 bis 18.00 Uhr.Auf rund 600 Quadratmetern Verkaufsfläche erwarten Kundinnen und Kunden mehr als 10.000 Artikel und ein vielfältiges Angebot an frisch zubereiteten Speisen zum Mitnehmen. Auch Regionalität spielt am neuen Standort eine wichtige Rolle: Zahlreiche Produkte stammen von Kärntner Lieferantinnen und Lieferanten oder Traditionsbetrieben.